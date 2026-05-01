Cilët janë yjet më të mëdhenj të futbollit që do të humbasin Kupën e Botës 2026?
Kupa e Botës është shumë afër. Dhe ndërsa entuziazmi po rritet përpara fillimit të turneut, tifozët e të gjitha vendeve pjesëmarrëse shpesh kanë mbajtur frymën në javët e fundit sa herë që ndonjë yll i madh është lënduar.
Me turneun ende një muaj e gjysmë larg, edhe dëmtimet e vogla mund të jenë fatale për shanset e një individi për të luajtur këtë verë.
I pari në listë është lojtari brazilian dhe i Real Madridit, Rodrygo. Ai pësoi një këputje të ligamentit në fillim të marsit dhe nuk do të jetë në fushë deri të paktën në tetor të këtij viti.
Përveç Rodrygos, është edhe shoku i tij i klubit, Eder Militao, i cili do të mungojë në Kupën e Botës për shkak të një operacioni në muskuj, dhe gjithashtu pritet të jetë jashtë fushave deri në tetor.
Një dëmtim veçanërisht serioz për ekipin kombëtar holandez është ai i mesfushorit Xavi Simons. Ai këputi ligamentet në ndeshjen midis Tottenham dhe Wolves, dhe ky dhe pjesa më e madhe e sezonit të ardhshëm kanë mbaruar për të.
Në të njëjtën kohë, Hugo Ekitike do të mungojë në Kupën e Botës. Ai pësoi një dëmtim në tendinin e Akilit në prill dhe nuk do të luajë deri në fund të këtij viti.
Ai po luan shkëlqyeshëm për Liverpoolin këtë vit, duke shënuar 17 gola.
Gjermania hyn në Kupën e Botës me pikëpyetje se si do të shënojë në Amerikën e Veriut, dhe Julian Nagelsmann shpresonte që Serge Gnabry të luante një rol kyç në sulmin e ‘Die Mannschaft’, pasi kishte shënuar në katër nga shtatë ndeshjet e tij të fundit.
Megjithatë, pas një sezoni të fortë te Bayern, ku ai shkëlqeu në pozicionin e ‘numrit 10’ pas vijës së sulmit të përbërë nga Olise, Kane dhe Luis Diaz, duke arritur një performancë dyshifrore si në gola ashtu edhe në asiste, ai pësoi një këputje të muskujve të muskujve në stërvitje në prill.
Kjo do të thotë që, ashtu si në vitin 2018, ai nuk do të jetë i gatshëm për përzgjedhje.
Duhet shtuar këtu se edhe prezenca e Lamine Yamal për Spanjën është në pikëpyetje. Konkretisht, ai u lëndua në raundin e fundit të La Ligës për Barcelonën dhe parashikimet e para thonë se ai do të humbasë të paktën dy ndeshje të fazës së grupeve në Kupën e Botës.