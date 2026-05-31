Karlie Kloss jashtë listës së dasmës së Taylor Swift dhe Travis Kelce, thashethemet për krisje miqësie marrin hov
Mungesa e Karlie Kloss në listën e të ftuarve të dasmës së Taylor Swift dhe Travis Kelce ka ngjallur diskutime të reja për marrëdhënien e tyre të dikurshme të afërt.
Sipas burimeve pranë Daily Mail, supermodelja nuk do të jetë e pranishme në ceremoninë e shumëpritur, ndërsa në listë pritet të jenë emra të njohur si Selena Gomez, Gigi Hadid dhe Abigail Anderson Berard.
Po të njëjtat burime pretendojnë se Taylor Swift ka vendosur të rrethojë këtë ditë vetëm me persona që kanë pasur rol të qëndrueshëm dhe të sinqertë në jetën e saj, duke lënë jashtë disa figura me të cilat raportet janë ftohur me kalimin e kohës, shkruan The Sun.
Në rastin e Karlie Kloss, thuhet se besimi mes tyre është lëkundur prej vitesh, ndërsa ndikim ka pasur edhe lidhja e saj e mëvonshme me figura të lidhura me konfliktet profesionale të këngëtares.
Taylor dhe Karlie dikur ishin shumë të afërta, të shfaqura shpesh së bashku në evente, klipe muzikore dhe madje edhe në pasarela mode gjatë kulmit të miqësisë së tyre.
Megjithatë, mungesa e Karlie në dasmë shihet nga fansat si një konfirmim i heshtur se rrugët e tyre tashmë janë ndarë përfundimisht. /Telegrafi/