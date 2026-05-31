“Kush është Valdrin Sahiti pa mua?”, Olta Gixhari ironizon me deklaratën virale të stilistit
Aktorja, Olta Gixhari, ka tërhequr vëmendjen në rrjetet sociale me një postim plot humor, duke iu referuar deklaratës së fundit të stilistit të njohur Valdrin Sahiti, e cila u bë virale dhe nxiti reagime të shumta në publik.
Pak ditë më parë, gjatë një interviste, Valdrin Sahiti foli për emrat që, sipas tij, kanë kontribuar në promovimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare.
Në mesin e figurave që përmendi ishin Dua Lipa, Rita Ora, si dhe emra të njohur nga moda dhe sporti, ndërsa deklarata që mori më së shumti vëmendje ishte: “Kush është Kosova pa mua, kush është Kosova pa Dua Lipën, kush është Kosova pa Rita Orën...”.
Ndërkohë, Olta Gixhari vendosi ta trajtojë situatën me sportivitet dhe humor. Aktorja publikoi në Instagram disa fotografi ku shfaqet e veshur me krijimet e Valdrin Sahitit, si dhe imazhe pranë vetë stilistit.
Ajo e shoqëroi postimin me mbishkrimin: “Kush është Valdrin Sahiti pa mua?”, duke bërë një referencë të drejtpërdrejtë ndaj deklaratës së tij që u komentua gjerësisht në media dhe rrjete sociale.
Postimi u prit pozitivisht nga ndjekësit e saj, të cilët e panë si një batutë miqësore dhe plot humor.
Brenda pak orësh, publikimi mblodhi mijëra pëlqime dhe komente, me fansat që vlerësuan mënyrën se si Olta e ktheu në shaka një nga temat më të diskutuara të ditëve të fundit. /Telegrafi/
Valdrin Sahiti i ftuar ne nje Podcast pa modesti ka renditur veten ne mesin e figuarave qe i ka dhene ze kosoves nderkombetarisht, figura si Dua Lipa, Rita Ora, Granit Xhaka dhe klubete si Juventusi dhe Interi qe kane rendesi te veqante per shtetin e tyre.