Rihanna zgjedh Vivian Wilson për fushatën e re Pride të Savage X Fenty
Këngëtarja e njohur, Rihanna, ka prezantuar fushatën më të re të markës së saj të të brendshmeve, duke vendosur në qendër të vëmendjes Vivian Wilson.
22-vjeçarja është fytyra e koleksionit të ri me tematikë Pride të Savage X Fenty, duke vazhduar bashkëpunimin e suksesshëm me markën e artistes.
Në fotografitë promovuese, Vivian shfaqet me veshje të zeza të koleksionit, të kombinuara me detaje dekorative dhe mesazhe në mbështetje të komunitetit LGBTQ+, duke sjellë një paraqitje të sigurt dhe plot stil, shkruan DailyMail.
Ky është bashkëpunimi i dytë mes Vivian dhe markës së Rihannës brenda pak muajsh, pasi ajo ishte pjesë edhe e fushatës së Shën Valentinit.
Vivian ka fituar vëmendje të madhe gjatë viteve të fundit në industrinë e modës. Pas paraqitjes në kopertinën e Teen Vogue, ajo ka bashkëpunuar me marka të ndryshme dhe ka debutuar edhe në pasarelë gjatë Javës së Modës në New York.
Vajza e madhe e Elon Musk dhe Justine Musk ka folur shpesh publikisht për rrugëtimin e saj personal, ndërsa karriera në modë po vazhdon të marrë gjithnjë e më shumë vëmendje. /Telegrafi/