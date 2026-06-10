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Juventusi ka vendosur Gabriel Jesus në listën e objektivave të afatit kalimtar veror, ndërsa klubi torinez po kërkon një zëvendësues për Dusan Vlahovic, i cili pritet të mos rinovojë kontratën me bardhezinjtë.

Sipas Tuttomercatoweb, drejtuesit e Juventusit po analizojnë disa alternativa pasi kanë konfirmuar se Vlahovic nuk do të zgjasë marrëveshjen e tij aktuale, duke e bërë largimin e tij një skenar gjithnjë e më të mundshëm.

Fillimisht, prioriteti kryesor i klubit italian mbetet sulmuesi i Atletico Madridit, Alexander Sorloth, por negociatat për transferimin e tij janë ngadalësuar dhe aktualisht nuk ka përparim konkret.

Për këtë arsye, Juventus ka nisur të monitorojë situatën e disa sulmuesve të tjerë në treg, përfshirë Gabriel Jesus të Arsenalit, Nicolas Jackson të Chelseat dhe Randal Kolo Muani të Paris Saint-Germainit.

Arsenali, ndërkohë, nuk ka ndërmend të lehtësojë largimin e brazilianit. Klubi londinez ka vendosur një çmim të prerë prej rreth 20 milionë paundësh për kartonin e tij dhe nuk është i gatshëm të bëjë ulje të mëdha, duke marrë parasysh përvojën dhe rolin e tij në skuadër.

Trajneri Mikel Arteta e ka vlerësuar më herët Gabriel Jesus si një lojtar “special”, por konkurrenca e fortë në repartin ofensiv ka bërë që braziliani të zbresë në hierarkinë e sulmit në 'Emirates Stadium'.

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Këtë sezon, Jesus ka pasur minuta të kufizuara, duke regjistruar gjashtë gola dhe dy asistime në më pak se 1,000 minuta në të gjitha garat.

Me ardhjen e mundshme të Viktor Gyokeres dhe formën e Kai Havertz, pozita e tij në skuadër është bërë më e pasigurt./Telegrafi/

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