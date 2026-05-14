Juventusi po përgatit pesë transferime për të fituar Scudetton sezonin e ardhshëm
Juventusi ka nisur një reformë ambicioze në skuadër për të rimarrë titullin e Serie A. Nën udhëheqjen strategjike të Luciano Spallettit, klubi me qendër në Torino po kërkon të sigurojë pesë lojtarë të klasit botëror gjatë afatit kalimtar të verës.
Klubi italian po pret përfundimin e sezonit për të konfirmuar një vend në katërshe dhe për të siguruar Ligën e Kampionëve, teksa me garat evropiane, synojnë edhe pesë transferime të mëdha.
Sipas mediave italiane, plani parashikon shfrytëzimin e lojtarëve të lirë të profilit të lartë si Bernardo Silva dhe John Stones, kontratat e të cilëve me Manchester Cityn po skadojnë.
Atyre do t'u bashkohet golashënuesi veteran Robert Lewandowski, i cili do të mbërrijë si transferim i lirë nga Barcelona, dhe portieri i besueshëm Alisson Becker nga Liverpooli.
Për të kompletuar sulmin krijues, klubi po e monitoron nga afër situatën e Brahim Diaz te Real Madrid, transferim i cili do të kushtonte për dallim prej tjerëve.
Ky plan agresiv synon t'i ofrojë skuadrës një përzierje perfekte të përvojës konkurruese dhe talentit teknik superior.
Negociatat po përparojnë me një ritëm frenetik, ndërsa skuadra siguron matematikisht vendin e saj në Ligën e Kampionëve të ardhshëm. Me këtë veprim strategjik, Bianconerët po u dërgojnë një mesazh të fuqishëm gjigantëve të tjerë të futbollit ndërkombëtar.
Juventusi e kupton që tregu i lojtarëve të lirë është çelësi për të balancuar financat e tij, duke rritur njëkohësisht konkurrueshmërinë në fushë. Bordi ka prioritizuar lojtarët që mund të ofrojnë lidership të menjëhershëm pas disa sezoneve të paqëndrueshme në ligën italiane.
Javët në vijim do të jenë vendimtare në finalizimin e këtyre marrëveshjeve, të cilat do ta transformonin rrënjësisht fytyrën e klubit më të trofeshëm të Italisë.
Juventusi përballet me verën e vitit 2026 me vendosmërinë e një skuadre që e di se suksesi varet nga një planifikim i kujdesshëm. Spalletti është i bindur se ky themel konkurrues i nivelit të lartë do të ringjallë pasionin e një baze tifozësh që kërkon përsosmëri të vazhdueshme. /Telegrafi/