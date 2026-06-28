Jennifer Lopez ndan momentet nga diplomimi i binjakëve të saj: Jam me fat
Jennifer Lopez ka ndarë me ndjekësit disa momente të veçanta nga diplomimi i binjakëve të saj, Max dhe Oskar, të cilët kanë përfunduar shkollën e mesme.
Këngëtarja dhe aktorja 56-vjeçare publikoi në Instagram një seri fotosh familjare, duke shprehur krenarinë dhe emocionet për këtë etapë të rëndësishme në jetën e fëmijëve të saj.
Në një nga fotografitë, Lopez shfaqet duke përqafuar Max gjatë ceremonisë së diplomimit të mbajtur në kampusin e UCLA-së, ndërsa në një tjetër Oskar pozon i buzëqeshur pranë tabelës me
Postimi përfshinte edhe momente nga përditshmëria e artistes, duke përfshirë selfie, çaste relaksi në shtëpi, si dhe festimin e suksesit të filmit të saj të ri në Netflix, Office Romance, i cili u shënua me ëmbëlsira të personalizuara, shkruan DailyMail.
Në përshkrimin e publikimit, Jennifer shkroi: “Ata thonë se jam me fat, unë nuk jam kundër… Vetëm kjo ndjenjë”.
Max dhe Oskar janë fëmijët që Lopez ka nga martesa me Marc Anthony. Së fundmi, është bërë publike se Oskar, i njohur më parë si Emme, tashmë përdor emrin Oskar Muniz dhe përemrat mashkullorë.
Megjithatë, postimi i Jennifer Lopez u fokusua te festimi i diplomimit dhe krenaria për arritjen e binjakëve të saj. /Telegrafi/