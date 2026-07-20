E kryer, Morgan Rogers transferohet te Chelsea për shumën rekord
Morgan Rogers është futbollisti më i ri i Chelseat, pasi ka nënshkruar një kontratë gjashtëvjeçare me klubin londinez, sipas gazetarit të njohur të transferimeve, Fabrizio Romano.
Reprezentuesi anglez largohet nga Aston Villa në një transferim me vlerë prej rreth 136 milionë eurosh (117 milionë funte), ndërsa marrëveshja përfshin edhe opsionin për zgjatjen e kontratës deri në qershor të vitit 2033.
Chelsea do t’ia paguajë Aston Villës shumën fikse prej rreth 136 milionë eurosh, pa bonuse shtesë të lidhura me performancën.
🚨🔵 Morgan Rogers has signed his six year contract as new Chelsea player! £117m move from Aston Villa, completed.
The agreement includes an option to extend the contract until June 2033.#CFC pay £117m fixed fee without any add-ons to Villa. pic.twitter.com/VLFUdyx1Hl
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2026
Ky transferim e bën Rogers blerjen më të shtrenjtë në historinë e Chelseat, si dhe futbollistin britanik më të kushtueshëm të të gjitha kohërave.
Sipas gazetarit Ben Jacobs, 23-vjeçari ka kaluar me sukses kontrollet mjekësore dhe tashmë pritet vetëm zyrtarizimi i plotë i transferimit në "Stamford Bridge".
Rogers vjen pas një sezoni fantastik me Aston Villën, ku në edicionin 2025/26 shënoi 14 gola dhe regjistroi 11 asistime në 55 paraqitje në të gjitha garat.
Morgan Rogers has passed his Chelsea medical.🩺 pic.twitter.com/PDlwlcP56K
— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 20, 2026
Chelsea beson se anglezi do të jetë një nga figurat kryesore të projektit të ri sportiv, ndërsa investimi rekord prej rreth 136 milionë eurosh tregon besimin e madh që klubi ka te potenciali i tij. /Telegrafi/