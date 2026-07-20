Komentatori ngatërroi Pharrell Williams me ASAP Rocky në finalen e Kupës së Botës, momenti bëhet viral
Një gabim i komentatorit gjatë finales së Kupës së Botës ka shkaktuar të qeshura te shikuesit, pasi ai ngatërroi këngëtarin e njohur Pharrell Williams me reperin ASAP Rocky.
Në momentin kur kamerat televizive u fokusuan te Pharrell në tribunë, komentatori anglez tha se ishte ASAP Rocky.
Megjithatë, ai e kuptoi menjëherë gabimin dhe u korrigjua duke kërkuar falje për ngatërresën.
Pharrell Williams
“Besoj se ky është ASAP Rocky në publik, ose AKA Rocky, më falni”, u shpreh komentatori gjatë transmetimit.
Finalja e Kupës së Botës në stadiumin MetLife u ndoq nga shumë figura të njohura të artit, sportit dhe politikës.
Në mesin e të pranishmëve ishin aktorët Matt Damon, Jon Hamm, Richard Gere, Javier Bardem, këngëtarja Christina Aguilera dhe legjenda e muzikës Mick Jagger.
Përveç yjeve të Hollivudit dhe muzikës, në tribunat VIP ishin edhe presidenti i ShBA-së Donald Trump së bashku me bashkëshorten Melania Trump si dhe mbretëresha spanjolle Letizia.
Finalja jo vetëm që solli emocione në fushë, por edhe momente të shumta jashtë saj, që u bënë pjesë e diskutimeve në rrjetet sociale. /Telegrafi/