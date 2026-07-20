Bashkëshortja e Shpat Kasapit falënderon Labinot Tahirin për mbështetjen: Nuk kam fjalë sinqerisht
Bashkëshortja e këngëtarit të ndjerë, Shpat Kasapi, ka reaguar në rrjetet sociale pas ndihmës së ofruar nga këngëtari Labinot Tahiri për të dhe djalin e saj, Roelin.
Në mesazhin e publikuar, ajo shprehu mirënjohjen për Labin, duke theksuar respektin dhe dashurinë që ai kishte treguar ndaj Shpatit gjatë kohës sa ai ishte gjallë.
“Labinot Tahiri, të faleminderit shumë. Mirënjohëse pa fund që e ke dashur dhe respektuar Shpatin sa ishte gjallë dhe tani na mbështet mua dhe Roelin”, ka shkruar ajo.
Foto: Instagram
Ajo dukej e prekur nga gjesti i tij, teksa më pas u shpreh: “Nuk kam fjalë sinqerisht”.
Kasapi u nda nga jeta në moshën 40-vjeçare në nëntor të vitit të kaluar, duke lënë pas bashkëshorten dhe djalin e tij, Roelin.
Gjesti human i Labit për djalin e Shpat Kasapit - do të ndajë 150 euro nga çdo dasmë dhe mbrëmje muzikore për Roelin
Këngëtari nga Tetova ishte një nga emrat e njohur të skenës muzikore shqiptare, me një karrierë të gjatë dhe shumë këngë të dashura për publikun.
Nga ana tjetër, Labi premtoi se nga çdo aheng e mbrëmje do t'i ndajë nga 150 euro për Roelin. /Telegrafi/