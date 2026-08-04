Interi nuk dorëzohet për yllin e Liverpoolit, përgatit ofertën e re për transferimin e tij
Interi ka vendosur kontakte të reja të drejtpërdrejta me Liverpoolin në përpjekje për ta transferuar Curtis Jones në ‘San Siro’, megjithëse deri në këtë fazë nuk është paraqitur ende ndonjë ofertë zyrtare, sipas raportimeve të DaveOCKOP.
Kampionët e Serie A kontaktuan për herë të parë Liverpoolin për mesfushorin në janar, kur ofruan një huazim me opsion blerjeje. Interesimi vazhdoi edhe gjatë verës, me Interin që pa dy ofertat e tij të refuzoheshin nga klubi anglez.
Klubi italian fillimisht ofroi rreth 20 milionë euro, përpara se të rikthehej në qershor me një ofertë të përmirësuar prej afërsisht 25 milionë eurosh.
Megjithatë, Liverpooli i refuzoi të dyja ofertat, pasi e vlerëson Jonesin rreth 40 milionë euro.
"Neurazzurrët" tani po shqyrtojnë mundësinë e paraqitjes së një oferte në vlerë rreth 35 milionë euro për Jones, i cili ka hyrë në dy vitet e fundit të kontratës së tij në ‘Anfield’.
Marrëveshja aktuale e mesfushorit skadon në verën e vitit 2027 dhe deri tani nuk ka bisedime aktive për rinovimin e saj.
Jones vazhdon të jetë një figurë e rëndësishme për Liverpoolin, pasi është futbollisti i vetëm vendas nga Liverpooli në skuadrën e parë. Ai e ka kaluar gjithë karrierën si profesionist aty dhe ka regjistruar mbi 100 paraqitje me fanellën e klubit.
Megjithatë, shitja e një lojtari të dalë nga akademia do t'i sillte Liverpoolit fitim të plotë në aspektin financiar, ndaj drejtuesit e klubit mund ta shqyrtojnë me kujdes çdo ofertë të konsiderueshme./Telegrafi/