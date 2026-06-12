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Interi thuhet se është i interesuar ta përfundoj me sukses një transferim të madh nga Real Madridi gjatë afati kalimtar të verës.

Presidenti i Interit, Beppe Marotta, do të takohet me presidentin e rizgjedhur të Real Madridit , Florentino Perez, gjatë udhëtimit të tij në kryeqytetin spanjoll.

Nerazzurrët gjithashtu mund të shfrytëzojnë rastin e takimit për të diskutuar marrëveshjet për disa nga yjet e Los Blancos.

Sipas gazetës Tuttosport, emri i Arda Guler është shfaqur si një objektiv i mundshëm për Nerazzurrët, me të ardhmen e tij që varet tani në fije të perit pas nënshkrimit të Bernardo Silvës me kërkesë të Jose Mourinhos.

Ylli turk pati një sezon të shkëlqyer individual sezonin e kaluar, pavarësisht vështirësive të përgjithshme të Real Madridit. Ai është gjithashtu i vendosur të bëjë diferencën për Turqinë në Kupën e Botës 2026.

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Interi gjithashtu ka një interes të hershëm për Nico Paz, i cili është lidhur ngushtë me një rikthim në Real Madrid nga Como këtë verë.

Megjithatë, nënshkrimi i Silvës mund ta shtyjë argjentinasin të kalojë një tjetër sezon me ekipin e Cesc Fabregas, i cili është kualifikuar për Ligën e Kampionëve sezonin e ardhshëm. /Telegrafi/

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