ESPN rendit 21 talentët më të mëdhenj në Kupën e Botës 2021 – lista udhëhiqet nga Yamal, mungojnë shumë emra
Kampionati Botëror i futbollit është skena më e madhe sportive dhe vendi ideal për lojtarët e rinj për të treguar talentin e tyre. Lista e adoleshentëve që bënë emër në Kupën e Botës është e gjatë dhe përfshin emra si Pele, Kylian Mbappe, Michael Owen dhe Thomas Muller.
"Kush mund t'u bashkohet atyre këtë verë? Për tetë vjet, vëzhguesi ynë rezident Tor-Kristian Karlsen ka renditur lojtarët e rinj më premtues dhe tani ai e ka kthyer vëmendjen tek ata që do të performojnë në Shtetet e Bashkuara, Meksikën dhe Kanadanë këtë muaj", shkruan ESPN.
Metodologjia dhe kriteret e përzgjedhjes
Renditja u përpilua nga Tor-Kristian Karlsen, një vëzhgues futbolli norvegjez dhe ish-drejtor sportiv i Monacos. Përpara se të merrte vendimin përfundimtar për renditjen, ai u konsultua me vëzhgues profesionistë dhe drejtorë sportivë nga disa klube kryesore evropiane, si dhe duke përdorur disa platforma vëzhgimi online, së bashku me një dozë preferencash personale.
Lista përfshin vetëm lojtarë që ishin 21 vjeç ose më të rinj deri më 1 qershor 2026. Kjo lë jashtë disa yje si Jude Bellingham, Alejandro Balde dhe Rayan Cherki, të cilët janë 22 vjeç. Disa lojtarë, si Estevao dhe Geovany Quenda, do të humbasin turneun për shkak të lëndimeve, ndërsa Gavi, pavarësisht se është thirrur, nuk ka minutat e nevojshme te Barcelona për të fituar një vend në listë.
Shumë lojtarë të talentuar, si Franco Mastantuono, Roony Bardghji, Dean Huijsen dhe Rico Lewis, nuk u përfshinë në skuadrat përfundimtare të ekipeve të tyre kombëtare, ndërsa disa vende me të rinj premtues, si Danimarka dhe Italia, as nuk u kualifikuan për Kupën e Botës. Në fund, disa lojtarë si Jorrel Hato dhe Can Uzun thjesht nuk bënë përzgjedhjen përfundimtare prej 21 emrash.
Vlerat e parashikuara të transferimeve janë marrë nga Transfermarkt, dhe të dhënat statistikore, që nga 31 maji, vijnë nga Opta.
Më poshtë mund ta shihni listën e plotë të lojtarëve:
1.Lamine Yamal (18 vjeç, sulmues anësor, Spanjë)
Vetëm 18 vjeç, Yamal, vlera e të cilit vlerësohet në një shifër të pabesueshme prej 200 milionë eurosh, është një lojtar i shquar i gjeneratës së tij dhe padyshim më i miri në botë pavarësisht moshës së tij. Edhe pse zakonisht fillon në krahun e djathtë, ai është shumë më tepër sesa një sulmues klasik. Inteligjenca e tij futbollistike është në një nivel me teknikën më të mirë dhe, sapo kalon mbrojtësin e parë, i hapen mundësi të panumërta.
Kontrolli i topit nga Yamal me shpejtësi të plotë dhe ndjesia e tij e ritmit janë të jashtëzakonshme. Ashtu si me Barcelonën, ai është truri krijues i ekipit kombëtar spanjoll. Shifra prej 10.7 prekjesh në zonën e penalltisë së kundërshtarit për 90 minuta duket e pabesueshme. Megjithatë, një problem me muskujt e kofshës kërcënon paraqitjen e tij në fazën e grupeve. Ka vend për përmirësim në lojën mbrojtëse, por çdo trajner ndoshta do ta lejonte të bënte atë që di më mirë.
2. Arda Guler (21 vjeç, mesfushor ofensivë, Turqi)
Lojtari 21-vjeçar i Real Madridit, i vlerësuar 90 milionë euro, pritet të marrë rolin e numrit 10 për Turqinë. Duke luajtur më afër portës, ai do të jetë në gjendje të përdorë këmbën e tij të majtë të shkëlqyer për të testuar portierin, ndërsa driblimi i tij karakteristik do t'i lejojë atij të depërtojë.
Guler është teknikisht i shkëlqyer, me kontroll të jashtëzakonshëm të prekjes dhe topit. Vizioni i tij i lojës dhe mendimi i shpejtë i lejojnë atij të krijojë lëvizje përpara se kundërshtarët t'i kuptojnë qëllimet e tij. 3.1 rastet e tij të krijuara për 90 minuta janë të shkëlqyera, por ai duhet ta përmirësojë lojën e tij në kalimin nga sulmi në mbrojtje.
3.Joao Neves (21 vjeç, mesfushor qendror, Portugali)
21-vjeçari nga PSG, i vlerësuar me një vlerë marramendëse prej 110 milionë eurosh, sjell elementë kyç në Portugali. Ai është i shpejtë, preciz me topin dhe i palodhur pa të. Një hibrid i një mesfushori mbrojtës dhe një lojtari “box to box”, ai lidh linjat me pasime të shkurtra dhe të mprehta. Vlera e tij qëndron në detaje: njohja e rrezikut, fitorja mbi topat e tjerë dhe mbajtja e ekipit kompakt.
87.7 prekjet e tij për 90 minuta, me një përqindje suksesi në pasime prej 91.4%, flasin shumë për sasinë dhe cilësinë e lojës së tij. Megjithatë, ai duhet të punojë në saktësinë e gjuajtjeve të tij, sepse më pak se 25% e përpjekjeve të tij shkojnë në kornizën e portës.
4.Pau Cubarsi (19 vjeç, qendërmbrojtës, Spanjë)
5.Nico Paz (21 vjeç, mesfushor ofensivë, Argjentinë)
6.Desire Doue (20 vjeç, sulmues anësor, Francë)
7.Kenan Yildiz (21 vjeç, sulmues, Turqi)
8.Warren Zaire-Emery (20 vjeç, mesfushor qendror, Francë)
9.Lennart Karl (18 vjeç, sulmues anësor, Gjermani)
10.Yan Diomande (19 vjeç, sulmues anësor, Bregu i Fildishtë)
11.Nico O'Reilly (21 vjeç, mbrojtësi i majtë/mesfushor, Angli)
12.Kobbie Mainoo (21 vjeç, mesfushor qendror, Angli)
13.Endrick (19 vjeç, sulmues, Brazil)
14.Rayan (19 vjeç, sulmues anësor, Brazil)
15.Lucas Bergvall (20 vjeç, mesfushor qendror, Suedi)
16.Luka Vuskovic (19 vjeç, qendërmbrojtës, Kroaci)
17.Ibrahim Maza (20 vjeç, mesfushor ofensivë, Algjeri)
18.Bazoumana Toure (20 vjeç, sulmues, Bregu i Fildishtë)
19.Ibrahim Mbaye (18 vjeç, sulmues, Senegal)
20.Ayyoub Bouaddi (18 vjeç, mesfushor qendror, Marok)
21.Antonio Nusa (21 vjeç, sulmues anësor, Norvegji)
/Telegrafi/