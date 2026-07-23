Inteligjenca Artificiale këshillon Barcelonën me pesë emra sulmuesish që mund të nënshkruajnë nëse dështon Alvarez
Barcelona nuk ka hequr dorë nga Julian Alvarez. Klubi katalunas i jep përparësi përforcimit të sulmit të tij me argjentinasin, pavarësisht refuzimit të Atletico Madridit për të negociuar një transferim për yllin e tyre. Megjithatë, Deco nuk i ka humbur sytë nga disa alternativa, siç ka bërë edhe Inteligjenca Artificiale, e cila ofron emra të tjerë në rast se nënshkrimi i argjentinasit nuk materializohet në muajin e fundit të afatit kalimtar.
Opsioni i preferuar i Inteligjencës Artificiale në sulm është Joao Pedro, lojtari 24-vjeçar i Chelseat.
"Ai do të ishte alternativa ime e parë ndaj Julian. Ai nuk është një qendërsulmues klasik, por mund të luajë si '9', sulmues i dytë ose mesfushor sulmues, të lidhet midis vijave dhe të marrë pjesë në presion. Ai është ndoshta kandidati që do të integrohej më mirë me lojtarët e Barçës sepse nuk ka nevojë të qëndrojë brenda zonës së penalltisë gjatë gjithë kohës", shpjegon inteligjenca artificiale.
Opsioni i dytë i konsideruar nga inteligjenca artificiale është Victor Osimhen, një lojtar 27-vjeçar nga Galatasaray.
"Opsioni më i mirë për të garantuar gjerësi dhe thellësi. Ai do të sillte diçka që i mungon Barçës: sulme të vazhdueshme në hapësirë, agresivitet brenda zonës, aftësi ajrore dhe kapacitet për të penguar qendërmbrojtësit. Me Lamine dhe Raphinha që prodhojnë krosime dhe pasime në fazën e tretë të fushës, ai mund të gjenerojë një numër të madh rastesh", shpjegon Inteligjenca artificiale.
Ndërkohë, podiumi kompletohet nga Harry Kane, lojtari 32-vjeçar i Bayern Munich.
"Zgjidhja e menjëhershme e performancës maksimale. Nga një këndvështrim thjesht futbollistik, ai do të ishte i jashtëzakonshëm për Barçën. Përveç shënimit, ai zbret në mesfushë, pengon qendërmbrojtësit dhe gjen anësorët me pasime vertikale. Kjo aftësi për të ushqyer vrapimet e Lamine, Raphinha dhe mesfushorëve do të ishte një përshtatje e përsosur", thekson inteligjenca artificiale.
Së katërti, inteligjenca artificiale e mban Ferran Torresin si numrin nëntë titullar, ndërsa zgjedh një rezervë të re dhe të lirë.
"Ekziston një mundësi tjetër: mos shpenzoni më shumë se njëqind milionë për një numër nëntë dhe mbani Ferranin si sulmuesin kryesor, duke përfshirë një sulmues të ri ose me rotacion. Valenciani ofron lëvizshmëri, presion, vrapime në zonë dhe njohuri të sistemit", analizon inteligjenca artificiale.
Së fundmi, mundësia e pestë do të ishte të nënshkruanin me Darwin Nunez, një lojtar 27-vjeçar nga Al-Hilal.
"Është një mundësi tregu, jo zgjedhja ime e parë. E kuptoj pse ai mund të shfaqet në radar: ai sulmon shumë mirë hapësirën pas mbrojtjes, ka fuqi, shpejtësi dhe një volum të lartë vrapimesh, ai mund të luajë në krahun e majtë ose si sulmues, dhe largimi i tij i mundshëm nga Al-Hilal mund të lehtësohet përmes një marrëveshjeje të favorshme", analizon IA.
Po kështu, inteligjenca artificiale ka përjashtuar dy sulmues që ishin në radar.
"Nuk do të vija bast për Vlahovićin si zgjedhje të parë, as nuk do të paguaja një shumë të tepruar për një sulmues që qartësisht nuk i përshtatet ekipit, si Sesko", përfundon inteligjenca artificiale. /Telegrafi/