Hidhet shorti i Ligës së Kampionëve – gjigantët evropianë mësojnë kundërshtarët
Sot (e premte) në Nyon të Zvicrës është hedhur shorti për fazën ‘play-off’ të Ligës së Kampionëve, ku gjigantët evropianë kanë mësuar tashmë kundërshtarët e tyre.
Befasia më e madhe e fazës së ligës në Ligën e Kampionëve, ishte fakti që Paris Saint-Germaini dhe Real Madridi nuk përfunduan në mesin e tetë skuadrave më të mira.
Tashmë siç dihet, ekipet e renditura nga 1 deri në pozitën 8 janë kualifikuar direkt në fazën e 1/8 së finales, ndërsa ekipet e renditura 9-24 do të luajnë në ‘play-off’ me ndeshjet që do zhvillohen me sistemin vajtje-ardhje.
Shorti vendosi përballë derbin francez mes Monaco dhe PSG-së, teksa duel interesant pritet të jetë edhe ai mes Galatasarayt dhe Juventusit.
Real Madridi do të përballet sërish me Benficën pas atij trileri të zhvilluar në Portugali, teksa Interi do luajë ndaj norvegjezëve të Bodo Glimt.
Shorti i plotë:
Bodo Glimt vs Inter
Benfica vs Real Madrid
Monaco vs Paris Saint-Germain
Galatasaray vs Juventus
Club Brugge vs Atletico Madrid
Borussia Dortmund vs Atalanta
Olympiacos vs Bayer Leverkusen
Qarabag vs Newcastle United
Ndeshjet e para luhen më 17 apo 18 shkurt, kurse ato kthyese më 24 apo 25 shkurt.
Vlen të theksohet se ekipet e renditura nga pozita 9-16 do të luajnë ndeshjen e parë si mysafir ndërsa atë të dytën si vendas./Telegrafi/