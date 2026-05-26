PSG merr lajmin e madh para finales së Ligës së Kampionëve: Dy yjet stërviten normalisht me ekipin
Paris Saint-Germain ka marrë një lajm pozitiv vetëm pak ditë para finales së Ligës së Kampionëve ndaj Arsenalit.
Dy futbollistë kyç, Ousmane Dembele dhe Achraf Hakimi, kanë zhvilluar seancën e plotë stërvitore me ekipin, katër ditë para ndeshjes vendimtare që luhet në Budapest.
Dembele, fitues i Topit të Artë sezonin e kaluar, kishte pësuar një shqetësim në pulpën e djathtë gjatë ndeshjes së fundit në Ligue 1 ndaj rivalëve të qytetit, Paris FC.
Megjithatë, mediat franceze kishin raportuar se pjesëmarrja e tij në finale nuk pritej të rrezikohej, dhe rikthimi i tij në stërvitje e konfirmon këtë optimizëm.
Ndërkohë, situata e Hakimit ishte më e paqartë. Mbrojtësi maroken kishte dëmtuar muskulin e kofshës së djathtë në gjysmëfinalen e Ligës së Kampionëve kundër Bayern Munich, duke e bërë paraqitjen e tij në finale të dyshimtë deri të martën.
Por fakti që 27-vjeçari e përfundoi stërvitjen pa probleme i rrit shpresat që ai të jetë i gatshëm për duelin me Arsenalin.
Finalja e Ligës së Kampionëve do të zhvillohet të shtunën në “Puskas Arena” në Budapest, me fillim nga ora 18:00, ku PSG synon ta mbrojë titullin e fituar sezonin e kaluar. /Telegrafi/