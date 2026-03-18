Gruaja në skandalin me 'Kiss Cam' thotë se ish-shefi i saj e ka gënjyer: Nuk kemi më asnjë marrëdhënie
Kristin Cabot ka folur në një intervistë me Oprah Winfrey për skandalin viral që ndodhi gjatë një koncerti të "Coldplay", ku ajo u pa në “Kiss Cam” në krahët e ish-shefit të saj, Andy Byron.
Momenti u bë viral pasi Chris Martin bëri shaka se mund të kishin një aferë.
Cabot tha se ajo dhe Byron nuk kanë më asnjë kontakt dhe se e ndërpreu komunikimin me të në vjeshtë, sepse mendon që ai nuk ishte i sinqertë dhe nuk ishte personi që pretendonte të ishte.
Ajo la të kuptohet se disa gjëra që ai i kishte thënë për jetën e tij personale nuk ishin të vërteta.
Në kohën e incidentit, të dy ishin të martuar, por Cabot tha se besonte se Byron ishte i ndarë nga gruaja e tij.
Ajo theksoi se kontakti fizik në koncert ishte i pari mes tyre dhe nuk kishin pasur marrëdhënie seksuale.
Pas skandalit, të dy u larguan nga kompania ku punonin, por Cabot u përball me kritika shumë më të ashpra, përfshirë sulme personale dhe kërcënime.
U shpreh se është trajtuar ndryshe nga Byron, i cili ka qëndruar në heshtje dhe madje ka marrë oferta pune, ndërsa ajo është ndjerë e detyruar të dalë publikisht dhe të shpjegojë situatën.
Cabot pranoi se kishte bërë një gabim, por mendon se reagimi publik ndaj saj ishte i tepruar dhe i padrejtë. /Telegrafi/
