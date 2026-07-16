ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Real Madridi po e konsideron Erling Haalandin si zëvendësuesin ideal të Vinicius Juniorit, në rast se braziliani largohet nga klubi pas skadimit të kontratës së tij në vitin 2027.

Sipas gazetarit Carlos Carpio, rinovimi i kontratës së Viniciusit vazhdon të mbetet i pazgjidhur, pavarësisht muajve të tërë negociata, pasi palët ende nuk kanë arritur marrëveshje për aspektet kryesore financiare.

Raporti thekson se Real Madridi nuk është i gatshëm të thyejë strukturën e tij strikte të pagave, ndërsa mospajtime ekzistojnë edhe për paketën financiare dhe bonusin e rinovimit.

Me kontratën aktuale që skadon në qershor të vitit 2027, reprezentuesi brazilian do të ketë të drejtë të negociojë me klube jashtë Spanjës që nga janari i atij viti, nëse deri atëherë nuk arrihet një marrëveshje e re.

Si pasojë, "Los Blancos" mund të përballen me një vendim të vështirë: ta shesin një nga yjet e tyre më të mëdhenj përpara skadimit të kontratës ose të rrezikojnë ta humbin pa asnjë dëmshpërblim.

Nëse një skenar i tillë realizohet, Carpio raporton se Real Madridi e sheh Erling Haalandin si futbollistin ideal për të udhëhequr epokën e ardhshme të klubit.

Raporti shton se drejtuesit madrilenë janë tashmë të njohur me kërkesat financiare që do të sillte transferimi i sulmuesit të Manchester Cityt, përfshirë edhe komisionet e nevojshme, gjë që e mban norvegjezin në krye të listës së objektivave afatgjatë të klubit./Telegrafi/

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