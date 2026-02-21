Filmi i ri për "Ninja Turtles" do të dalë në kinema më herët, Paramount njoftoi gjithashtu hapjen e picerive me tema të filmit
Aventura e radhës filmike e vëllezërve breshka, Leonardo, Donatello, Raphael dhe Michelangelo, do të mbërrijë në kinema pak më herët se sa ishte planifikuar më parë.
Filmi i ri i Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem 2, do të shfaqet premierë më 13 gusht 2027, një muaj më parë se data e publikimit e shpallur më 17 shtator.
Filmi "Mutant Mayhem 2" u drejtua nga Jeff Rowe së bashku me Kyler Spears dhe Yashar Kassai. Rowe dhe Spears punuan në filmin e parë së bashku me producentët dhe shkrimtarët Seth Rogen dhe Evan Goldberg, të cilët gjithashtu rikthehen.
Ekipin e prodhimit e plotësojnë James Weaver, Josh Fagen dhe Ramsay McBean të “Point Grey”, ndërsa Lukas Williams shërben si producent ekzekutiv.
Marka "TMNT" ka qenë një përparësi kryesore për Paramount vitet e fundit, dhe fokusi në pronën intelektuale të dashur ndërgjeneracionale është rritur vetëm nën udhëheqjen e re të Skydance.
Filmi i parë "Mutant Mayhem" u publikua në gusht të vitit 2023, duke fituar 181 milionë dollarë në të gjithë botën. Megjithatë, Paramount Pictures dhe Nickelodeon Movies ishin tashmë aq optimistë për një version të ri të ekskluzivitetit 40-vjeçar saqë filluan zhvillimin e vazhdimit para se filmi të dilte në kinema.
Vitin e kaluar, Paramount shtoi gjithashtu një film të patitulluar hibrid të animuar dhe të realizuar me aktorë të drejtpërdrejtë "Teenage Mutant Ninja Turtles" në kalendarin e saj për 17 nëntor 2028. Do të jetë filmi i parë i animuar me aktorë të drejtpërdrejtë "Teenage Mutant Ninja Turtles" që nga filmi "Out of the Shadows" i vitit 2016.
Gjithashtu në fillim të këtij muaji, Paramount njoftoi planet për të zgjeruar ekskluzivitetin "TMNT" përmes disa projekteve, duke përfshirë një partneritet të madh për licencimin e lodrave me Mattel, një libër të ilustruar për nxënësit e shkollës fillore ("Teenage Mutant Ninja Turtles: Splinter's Dojo"), një roman për të rritur (bazuar në romanin grafik më të shitur "The Last Ronin"), një seri dixhitale që synon fëmijët parashkollorë ("Teeny Mutant Ninja Turtles" për YouTube) dhe piceri me tema që hapen në Santa Monica, Monterrey, Meksikë dhe Sao Paulo në Brazil. /Telegrafi/