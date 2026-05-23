Filmi horror "Obsession" po përshkruhet nga kritikët si më i miri i viteve të fundit, duke thyer një rekord 17-vjeçar
Filmi horror "Obsession", i cili u shfaq në kinema më 15 maj 2026, fitoi 17.2 milionë dollarë në fundjavën e parë dhe më pas zuri vendin e parë në biletaritë amerikane nga e hëna deri të mërkurën.
Filmi i regjisorit Curry Barker ndjek një të ri i cili dëshiron që e dashura e tij të binte në dashuri me të pasi përdor një lodër fëmijësh në dukje të zakonshme, dhe ky vendim shkakton një sërë pasojash të tmerrshme. Me aktorët kryesorë Michael Johnston dhe Inde Navarrette.
Pasi u rendit në vendin e tretë për fundjavën, "Obsession" i la pas "Michael", "The Devil Wears Prada 2" dhe "Mortal Kombat II" gjatë javës. Me një buxhet prej 750,000 dollarësh, ai u bë filmi horror më i lirë që kryesoi të ardhurat në biletari që nga "Paranormal Activity" i vitit 2009.
Sipas të dhënave në dispozicion, ai film u xhirua për 15,000 dollarë, dhe më vonë në shpërndarje të gjerë fitoi 107.5 milionë dollarë në tregun vendas dhe 193.3 milionë dollarë në tregun botëror. "Obsession" mblodhi 30.2 milionë dollarë në arkëtimet amerikane gjatë javës së parë të shfaqjes, gjë që konfirmon më tej interesin e fortë të publikut.
Reagimet shumë të mira nga shikuesit dhe kritikët kontribuan në rezultatet pozitive. Filmi ka një vlerësim prej 95 përqind të Certified Fresh në Rotten Tomatoes dhe një A- CinemaScore, kështu që thuhet se mund të jetë një shembull i rrallë i një arritjeje që madje rrit vlerësimet në fundjavën e dytë në vend që të shënojë një rënie.
Lidhur me kritikat, Elijah Fischer i FilmJawn deklaroi: "Edhe nëse nuk i përmbahet njësisë së tij tematike, 'Obsession' është prapëseprapë një film horror jashtëzakonisht bindës, argëtues dhe efektiv."
Sarah Ward e Screen Hub tha: "Një perlë e re horrori jashtëzakonisht shqetësuese", ndërsa Margot Harrison e Seven Days shkroi për filmin: "‘Obsession’ është pa pushim i errët, por ndjeshmëria e shtrembëruar komike e Barker e mban horrorin në një nivel dhimbshëm të dallueshëm".
Michelle Kisner e The Movie Sleuth shkruan: "Tepër e frikshme dhe herë pas here qesharake, 'Obsession' është një dramë morale rreth epidemisë së vetmisë mashkullore."
Helen O'Hara deklaroi për British Metro se "Obsession" është një nga filmat horror më të mirë dhe më shqetësues të viteve të fundit dhe shënon zbulimin e një talenti të ri serioz.
Në film luajnë: Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinso, Megan Lawless, Andy Richter, Haley Fitzgerald dhe Darin Toonder. /Telegrafi/