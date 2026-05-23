Netflix publikon pamjen e parë të vazhdimit të 'Peaky Blinders': Djali i Tommy-t merr rolin kryesor
Netflix ka ndarë një foto në rrjetet sociale që ofron pamjen e parë të vazhdimit të serialit "Peaky Blinders", me protagonist Charlie Heaton në rolin e djalit të Tommy Shelby-t.
Heaton, i njohur më së miri për rolin e tij si Jonathan Byers në serialin e suksesshëm të Netflix-it "Stranger Things", do të luajë rolin e Charles Shelby-t në serial, ku luan gjithashtu Jamie Bell si gjysmëvëllai i tij, Duke Shelby.
Seriali me gjashtë episode do të përqendrohet në gjeneratën e ardhshme të Shelby-ve pasi patriarku Tommy, i luajtur nga Cillian Murphy, jep dorëheqjen në filmin spin-off të publikuar së fundmi "The Immortal Man". Duke u luajtur nga Barry Keoghan në film.
"Pasi luftoi në një luftë të dhunshme, pjesën më të madhe të së cilës e kaloi pas vijave të armikut, Charles Shelby tani po përqafon normalitetin. Ai nuk e ka parë gjysmëvëllanë e tij, Duke, prej vitesh. Charles i ka shkëputur të gjitha lidhjet me bandën e Peaky Blinders dhe stilin e jetës hedoniste të Shelby-t. Por a mund t'i shpëtosh ndonjëherë gjakut tënd?" thuhet në përmbledhje.
Seriali i ri, që aktualisht po xhirohet në Birmingham, do të zhvillohet dhjetë vjet pas Luftës së Dytë Botërore, ndërsa rindërtimi i Birminghamit, i shkatërruar gjatë Blitz-it, fillon të përshpejtohet.
Bell dhe Heaton në serial u bashkohen Jessica Brown Findlay ("Silo"), Lashana Lynch ("The Day of the Jackal") dhe Lucy Karczewski ("Stereophonic").
Një datë publikimi nuk është caktuar ende, por në Mbretërinë e Bashkuar do të shfaqet premierë në BBC iPlayer dhe BBC One, ndërsa pjesa tjetër e botës do të jetë në gjendje ta shikojë atë në Netflix.
"Peaky Blinders" u shkrua dhe u krijua nga Steven Knight dhe është prodhuar nga Kudos dhe Garrison Drama nga Banijay në Mbretërinë e Bashkuar. /Telegrafi/