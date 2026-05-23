Carvajal afër kalimit te gjiganti italian pas largimit nga Real Madridi
Dani Carvajal po përballet me një nga vendimet më të rëndësishme të karrierës së tij, pasi ka mbyllur kapitullin te Real Madridi. Mbrojtësi spanjoll do të largohet nga klubi në fund të sezonit, ndërsa Interi ka lëvizur me shpejtësi për të tentuar ta sigurojë si transferim të lirë.
Klubi italian e sheh te kapiteni madrilen një mundësi të rrallë në merkato: përvojë, lidership, konkurrueshmëri dhe mentalitet fitues të ndërtuar për më shumë se një dekadë në nivelin më të lartë.
Mbrojtësi pritet të largohet pas 13 sezonesh me ekipin e parë, me një palmares që e vendos mes mbrojtësve të krahut më të mëdhenj të kohëve të fundit. Tani, Interi synon ta shfrytëzojë këtë situatë kontraktuale për t’i paraprirë edhe klubeve të tjera të Serie A që po e ndjekin.
Interi po kërkon të forcojë krahun e djathtë me një lojtar që jep ndikim të menjëhershëm. Largimi i mundshëm i Denzel Dumfries e ka përshpejtuar nevojën për të afruar një profil të besueshëm dhe konkurrues, të mësuar me ndeshje me intensitet të lartë.
Në këtë skenar, Carvajal përshtatet në mënyrë të përkryer. Nuk do të ishte një lëvizje për të ardhmen, por për një futbollist të gatshëm të performojë që nga dita e parë dhe ta rrisë nivelin e skuadrës.
Christian Chivu beson se ish-lojtari i Real Madridit mund të ofrojë më shumë se thjesht siguri në mbrojtje.
Leximi taktik, agresiviteti në duele, përvoja evropiane dhe aftësia për t’i menaxhuar momentet e tensionuara janë cilësi shumë të vlerësuara në “San Siro”.
Interi është i vendosur të mos humbasë kohë dhe synon t’i finalizojë sa më shpejt kushtet e marrëveshjes, për të shmangur një “luftë ofertash” me klube të tjera italiane./Telegrafi/