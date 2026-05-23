Filmi "Fjord" i regjisorit rumun Christian Mungiu fitoi Palmën e Artë në Festivalin e Filmit në Kanë.
Edicioni i 79-të i Festivalit të Filmit në Kanë ka përfunduar dhe Palma e Artë (Palma e Artë) u fitua nga filmi "Fjord" i regjisorit rumun Christian Mungiu, me aktorët kryesorë Sebastian Stan dhe Renate Reinsve.
Filmi tregon historinë e një konflikti vlerash që lind kur një familje fetare shpërngulet nga Rumania në një fshat norvegjez. Çmimi i Madh i shkoi filmit "Minotaur" nga Andrei Zviaguintsev.
Çmimi për regjisorin më të mirë u nda midis Pawel Pawlikowski për filmin “Fatherland” dhe dyshes spanjolle të njohur si Los Javis - Javier Ambrossi dhe Javier Calvo për filmin mbi Luftën Civile Spanjolle “The Black Ball”.
Çmimi për aktoren më të mirë shkoi për dy aktoret kryesore në filmin "All of a Sudden", Virginie Efira dhe Tao Okamoto.
Çmimi për aktorin më të mirë u ndanë nga Valentin Campagne dhe Emmanuel Macchia, aktorët në romancën homoseksuale belge të Luftës së Parë Botërore "Coward".
Çmimi i jurisë shkoi për filmin "The Dreamed Adventure" nga regjisorja gjermane Valeska Grisebach. Këngëtarja dhe aktorja amerikane Barbra Streisand mori një Palmë të Artë nderi.
Ajo nuk mundi të merrte pjesë në ceremoni për shkak të një dëmtimi në gju. Legjendarja Isabelle Huppert pranoi çmimin në emër të Barbrës. /Telegrafi/
