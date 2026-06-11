Publikohet traileri për vazhdimin e "The Social Network": Historia e Facebook-ut merr një kapitull të ri
Gjashtëmbëdhjetë vjet pasi filmi "The Social Network" kronikoi ngritjen e Facebook-ut, publiku pa për herë të parë vazhdimin e tij të shumëpritur.
Sony Pictures ka zbuluar trailerin e filmit “The Social Reckoning”, vazhdimi i dramës fituese të çmimit Oscar në vitin 2010, e cila e ripërqendron vëmendjen te gjiganti i mediave sociale.
Këtë herë fokusi është te zbulimet e informatorëve që dolën ndërsa platforma u zhvillua në një forcë globale.
Në film luajnë Mikey Madison, Jeremy Allen White, Bill Burr dhe Jeremy Strong. Strong luan rolin e themeluesit të Facebook, Mark Zuckerberg, duke pasuar Jesse Eisenberg, i cili luajti rolin kryesor në filmin origjinal.
Aaron Sorkin rikthehet në serial si shkrimtar dhe regjisor, duke zgjeruar rolin e tij pasi fitoi çmimin Oscar për Skenarin më të Mirë të Përshtatur për filmin "The Social Network".
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Filmi tregon historinë e vërtetë të ish-inxhinieres së Facebook-ut, Frances Haugen (Madison) dhe gazetarit të Wall Street Journal, Jeff Horwitz (White).
Puna e tyre nxori në pah proceset e brendshme të kërkimit dhe vendimmarrjes brenda kompanisë. Hetimi kulmoi me serinë "Dosjet e Facebook-ut" të vitit 2021, e cila zbuloi efektet e dëmshme të Facebook-ut tek adoleshentët, si dhe rolin e tij në përhapjen e dezinformatave, duke përfshirë përmbajtje të lidhur me dhunën politike.
Gjatë premierës së trailerit në CinemaCon të këtij viti, konventën vjetore të pronarëve të kinemave, Sorkin shpjegoi arsyet e tij për xhirimin e vazhdimit të dramës korporative të vitit 2010.
"Nuk ka jetë që algoritmi i Facebook-ut nuk e ka prekur dhe ky ndikim ka formësuar gjithçka. Pra, është koha për të thënë më shumë", tha Sorkin.
Filmi origjinal pati një sukses të madh nga kritika dhe komerciale, duke fituar 226 milionë dollarë në të gjithë botën. Ai fitoi tetë nominime për çmimin Oscar, përfshirë një nominim për Filmin më të Mirë, dhe përfundimisht u vlerësua me tre çmime Oscar. Që atëherë, është cituar shpesh si një nga përshkrimet më me ndikim të industrisë së teknologjisë në Hollywood.
Filmi "The Social Reckoning" u prodhua nga Aaron Sorkin, Todd Black, Peter Rice dhe Stuart Besser, dhe do të shfaqet premierë në kinema më 9 tetor. /Telegrafi/