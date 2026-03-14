Është publikuar lista e aktorëve më të paguar të Hollywoodit në vitin 2025, Adam Sandler në vendin e parë
Aktori dhe komediani amerikan Adam Sandler është emëruar aktori më i paguar në Hollywood për vitin 2025, sipas një liste nga revista Forbes.
Sandler fitoi afërsisht 48 milionë dollarë vitin e kaluar, falë projekteve të reja filmike dhe bashkëpunimit me produksione të mëdha, përfshirë filmat në platformën Netflix. Lista përfshin gjithsej 20 aktorët më të paguar, fitimet totale të të cilëve vitin e kaluar arritën në 590 milionë dollarë.
Në vitin 2025, Sandler prodhoi dhe luajti në filmin Happy Gilmore 2, vazhdimin e shumëpritur të komedisë së njohur sportive të vitit 1996. Ai luajti gjithashtu në filmin "Jay Kelly" përkrah George Clooney. Roli i tij si Ron Sukenick, menaxheri i përkushtuar i yllit të filmit Jay Kelly, i siguroi gjithashtu një nominim për Aktorin më të Mirë Mbështetës në Çmimet Golden Globe.
Adam Sandler (Foto: Emma McIntyre/Getty Images)
Edhe pse kryesoi listën në vitin 2025, Sandler fitoi dukshëm më pak se lideri i vitit të kaluar. Konkretisht, aktori Dwayne Johnson ishte më i paguari në vitin 2024 me të ardhura prej 88 milionë dollarësh (rreth 75.7 milionë euro).
Në vendin e dytë në listën e Forbes është Tom Cruise, i cili fitoi 46 milionë dollarë (rreth 39.6 milionë euro) falë filmit “Mission: Impossible - The Final Reckoning”, episodi i tetë i serialit të njohur aksion.
Mark Wahlberg zuri vendin e tretë me 44 milionë dollarë (rreth 37.8 milionë euro), ndërsa Scarlett Johansson doli e katërta me 43 milionë dollarë (rreth 37 milionë euro). Brad Pitt gjithashtu plotësoi pesëshen e parë me 41 milionë dollarë (rreth 35.3 milionë euro).
Wahlberg siguroi pjesën më të madhe të të ardhurave të tij falë projekteve "The Family Plan" në platformën Apple TV+, pastaj filmit "Play Dirty" në Prime Video dhe filmit "Flight Risk" me regji nga Mel Gibson. Johansson luajti në "Jurassic World: Rebirth" dhe "The Phoenician Scheme" të Wes Anderson, dhe vitin e kaluar ajo bëri debutimin e saj regjisorial me "Eleanor the Great".
Megjithatë, Brad Pitt luajti rolin kryesor në filmin "F1" të prodhuar nga Apple, i cili mori një nominim për filmin më të mirë në Çmimet e Akademisë 2026.
Denzel Washington (38 milionë dollarë / rreth 32.7 milionë euro), Jack Black (28 milionë dollarë / rreth 24.1 milionë euro), Jason Momoa (28 milionë dollarë / rreth 24.1 milionë euro), Daniel Craig (27 milionë dollarë / rreth 23.2 milionë euro) dhe Millie Bobby Brown (26 milionë dollarë / rreth 22.4 milionë euro) ishin ndër dhjetë aktorët më të paguar.
Washington luajti rolin kryesor në filmin "Highest 2 Lowest" të Spike Lee vitin e kaluar. Jack Black dhe Jason Momoa u shfaqën së bashku në filmin "A Minecraft Movie", ndërsa Black luajti gjithashtu në ribërjen e filmit Anaconda me Paul Rudd. Daniel Craig e riinterpretoi rolin e tij si detektiv Benoit Blanc në filmin "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery".
Aktorja Millie Bobby Brown është bërë personi më i ri që shfaqet ndonjëherë në listën e Forbes të aktorëve më të paguar. Ky yll 22-vjeçar, i njohur për serialin "Stranger Things", përveç sezonit të fundit të serialit të njohur, luajti edhe në filmin "The Electric State" së bashku me Chris Pratt.
Vlerësimet e fitimeve të publikuara nga Forbes bazohen në të dhëna nga platformat Box Office Mojo dhe IMDb, si dhe në intervista me njerëz të industrisë së filmit. Shumat e deklaruara përfaqësojnë fitimet pas zbritjes së tarifave për agjentët, menaxherët dhe avokatët. /Telegrafi/