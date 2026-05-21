Donald Trump kërceu 'vallëzimin' e tij të njohur, reagimi i Melanias bëhet viral në rrjetet sociale
Një video me Donald Trumpin dhe bashkëshorten e tij Melania Trump po qarkullon me shpejtësi në rrjete sociale, pasi ish-presidenti amerikan u shfaq duke bërë “vallëzimin” e tij të njohur, ndërsa reagimi i Melanias u komentua gjerësisht dhe u bë viral.
Pamjet janë xhiruar gjatë Piknikut vjetor të Kongresit në Shtëpinë e Bardhë, event ku çifti presidencial pret anëtarë të kabinetit, Kongresit dhe familjet e tyre.
Në video, Trump shihet duke bërë lëvizjet karakteristike – duke lëkundur ijet dhe duke ngritur grushtet në ritëm me muzikën, stil që ai e ka përsëritur shpesh edhe në paraqitje të tjera publike, veçanërisht me këngën “Y.M.C.A.”.
Trump had to hit his signature dance last night at the White House Congressional Picnic 🕺 pic.twitter.com/D5sWrqHgU3
— johnny maga (@johnnymaga) May 20, 2026
Ndërkohë, Melania shihet duke iu afruar dhe duke u dukur e parehatshme, sikur po përpiqet ta bindë të ndalet. Kjo sjellje e saj u interpretua nga shumë përdorues si një “përpjekje për ta ndalur” Trumpin, duke e kthyer momentin në një nga klipet më të shpërndara në TikTok dhe X (ish-Twitter).
Në artikull përmenden edhe deklarata të Trumpit rreth këtij episodi. Ai ka thënë se Melania nuk e pëlqen kur ai kërcen me atë që ndonjëherë është quajtur “himni kombëtar gay”, duke shtuar se ata e pëlqejnë këngën “Y.M.C.A.”. Po ashtu, ai pretendon se Melania i ka thënë: “I dashur, të lutem mos kërce. Nuk është e përshtatshme për një president”, ndërsa ai i është përgjigjur: “Ndoshta s’është e përshtatshme për një president, por në sondazhe po udhëheq me 20 pikë përqindje”.
Reagimet në rrjete sociale ishin të shumta dhe të ndryshme: disa qeshën me “momentin” mes çiftit, të tjerë e panë si të sikletshëm, ndërsa pati edhe komentues që e konsideruan pjesën kur Melania përpiqet ta ndalë si “pjesën më simpatike” të gjithë skenës. /Telegrafi/