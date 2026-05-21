Ana Kabashi merr pjesë në Festivalin e Filmit në Kanë, shkëlqen me paraqitjen elegante
Këngëtarja kosovare Ana Kabashi ka qenë pjesë e një prej ngjarjeve më të mëdha të industrisë së filmit, duke marrë pjesë në Festivalin e Filmit në Kanë.
Artistja me origjinë nga Peja ka publikuar në rrjetet sociale disa fotografi nga kjo paraqitje, ku është shfaqur tejet tërheqëse dhe e kuruar deri në detaje, duke tërhequr vëmendje me stilin e saj elegant në tapetin e kuq.
Në imazhet e publikuara, Ana shihet me një fustan të bardhë prej dantelle, me prerje të guximshme dhe detaje të punuara, që i jepnin paraqitjes një pamje glamuroze dhe shumë feminine. Ajo e kishte kombinuar veshjen me flokë të krehura pas në stil të rregullt, ndërsa make-up-i i theksuar – me fokus te sytë dhe buzët me shkëlqim – i kompletonte pamjen në mënyrë perfekte.
Foto: Ana Kabashi/Instagram
Detajet e aksesorëve gjithashtu binin në sy: Ana u shfaq me vathë të vegjël elegantë dhe një varëse delikate, duke ruajtur një balancë të pastër mes luksit dhe finesës.
Fotografitë e saj nga Kana kanë marrë reagime të shumta, me ndjekës që e kanë komplimentuar për paraqitjen dhe faktin që po përfaqëson Kosovën në një skenë kaq prestigjioze. /Telegrafi/
