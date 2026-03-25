Eni Koçi dhe Cricket sjellin këngën e re "Pika"
Këngëtarja Eni Koçi dhe Cricket kanë bashkuar forcat për një projekt të ri muzikor të titulluar “Pika”, i cili shoqërohet edhe me videoklip.
Ky bashkëpunim shënon një rikthim të Enit në stilin e saj të njohur muzikor.
Teksti i këngës është shkruar nga vetë Koçi, duke i dhënë këngës një ngjyrim personal dhe autentik.
Për producimin muzikor janë kujdesur Genc Prelvukaj dhe Cricket, të cilët kanë krijuar një tingull bashkëkohor që pritet të pëlqehet nga publiku i gjerë.
Videoklipi i këngës është realizuar nga produksioni Black Fish, duke sjellë pamje dinamike dhe vizualisht tërheqëse.
Stili i videoklipit ndjek ritmin e këngës dhe përforcon mesazhin e saj, duke e bërë atë të përshtatshme për publikun e YouTube dhe platformat digjitale.
Kënga besohet të ketë reagime pozitive nga fansat, të cilët me padurim e kanë pritur rikthimin e Enit. /Telegrafi/
