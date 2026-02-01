Emra Brah dhe Capital T sjellin këngën e re "U ndamë"
Emra Brah dhe Capital T kanë bashkuar forcat për një këngë të re.
"U ndamë" mban titullin projekti i tyre i ri, i cili vjen i kompletuar edhe me videoklip.
Teksti dhe vija melodike u krijua nga vet artistët me producim nga Moon Studio.
Foto: YouTube
Miksimi dhe masterizimi i këngës u bë nga Frensi.
Videoja u realizua nën drejtimin e The Claudia nga Fullmoon Production.
Foto: YouTube
Kënga përkon me një baladë, pikërisht për këto ditë të ftohta dimri, e përcjellë me emocione nga këngëtarët.
Të plotë tashmë mund ta gjeni në YouTube dhe besohet se do të pëlqehet nga publiku. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com
Top Lajme
BBVK
Jobs
Deals