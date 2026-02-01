Emra Brah dhe Capital T kanë bashkuar forcat për një këngë të re.

"U ndamë" mban titullin projekti i tyre i ri, i cili vjen i kompletuar edhe me videoklip.

Teksti dhe vija melodike u krijua nga vet artistët me producim nga Moon Studio.

Miksimi dhe masterizimi i këngës u bë nga Frensi.

Videoja u realizua nën drejtimin e The Claudia nga Fullmoon Production.

Kënga përkon me një baladë, pikërisht për këto ditë të ftohta dimri, e përcjellë me emocione nga këngëtarët.

Të plotë tashmë mund ta gjeni në YouTube dhe besohet se do të pëlqehet nga publiku. /Telegrafi/

