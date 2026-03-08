Eduardo Camavinga në shitje, Real Madrid cakton çmimin e largimit
Eduardo Camavinga mund të largohet nga Real Madrid gjatë verës, pasi klubi madrilen thuhet se ka vendosur një çmim prej rreth 70 milionë eurosh për mesfushorin francez.
Sipas raportimeve nga Spanja, gjigantët spanjollë janë të hapur për ta shitur 23-vjeçarin, ndërsa përgatiten për një rindërtim të madh të skuadrës para sezonit 2026/27.
Më herët ishte raportuar se Camavinga mund të zhvillohej dhe të bëhej pasuesi i Toni Kroos, por drejtuesit e klubit besohet se mendojnë se zhvillimi i tij nuk ka ardhur aq shpejt sa pritej, sidomos pas largimit të Kroos dhe Luka Modric.
Pozicioni i francezit në skuadër është ndikuar gjithashtu nga ngritja e talentit të ri Thiago Pitarch dhe rikthimi i pritshëm i Nico Paz pas periudhës së huazimit te Como.
Këtë sezon, Camavinga ka shënuar dy gola dhe ka dhënë një asist në 1,665 minuta lojë në të gjitha garat me Real Madridin.
Interes për mesfushorin francez kanë shprehur disa klube të mëdha evropiane, përfshirë Interin, Bayern Munich, Liverpool, Arsenal, Chelsea dhe Manchester United. /Telegrafi/