Alarmohet PSG-ja dhe gjigantët evropianë, Real Madridi ia vendos çmimin Eduardo Camavingas
Real Madrid është i gatshëm ta shesë mesfushorin e gjithanshëm Eduardo Camavinga për shumën e 80 milionë eurove.
Kampionët e sapokurorëzuar të Turqisë, Galatasaray, kanë bërë zyrtarisht interesimet e para për të parë mundësinë financiare të një marrëveshjeje në afatin kalimtar veror.
Megjithatë, klubi ambicioz nga Stambolli përballet me konkurrencë të fortë nga Liga Premier, me Manchester United që po e ndjek nga afër situatën e tij.
Mesfushori francez, i cili iu bashkua Real Madridit nga Rennes në vitin 2021, ka ndryshuar shpesh rolet në vijën e mesfushës, duke u aktivizuar në disa pozicione.
Trajneri i ardhshëm, Jose Mourinho, raportohet se nuk e sheh mesfushorin energjik si të paprekshëm në formacion për sezonin e ardhshëm.
Si rrjedhojë, Real Madrid do ta lejojë largimin e Camavinga nëse një klub i interesuar plotëson vlerësimin e saktë prej 80 milionë eurosh.
Ende është e paqartë nëse klubet do të jenë në gjendje ta paguajnë këtë çmim, kurse dëshira e lojtarit mbetet të qëndrojë në “Santiago Bernabeu”./Telegrafi/