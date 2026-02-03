Edhe pse u prit me kritika, filmi “Melania” tejkaloi pritshmëritë me fitimet që grumbulloi
Dokumentari “Melania”, i cili fokusohet te Melania Trump dhe ditët para inaugurimit të dytë të Donald Trump si president i ShBA-së, pati një debutim më të mirë se sa pritej në kinema.
Filmi arriti të arkëtojë rreth 6.5 milionë euro në fundjavën e parë, duke tejkaluar parashikimet fillestare që llogariteshin mes 2.8 dhe 4.7 milionë euro.
Ky rezultat konsiderohet i suksesshëm për një dokumentar politik, sidomos duke pasur parasysh se u shfaq në gati 1.800 kinema në ShBA, gjë e pazakontë për këtë zhanër.
Amazon MGM Studios pagoi rreth 37.2 milionë euro për të drejtat e filmit dhe shpenzoi edhe 32.6 milionë euro për marketing, duke e çuar koston totale në afro 69.8 milionë euro, çka e bën dokumentarin më të shtrenjtë të realizuar ndonjëherë.
Edhe pse për një film të zakonshëm këto shifra dhe të ardhura do të konsideroheshin dështim, në rastin e “Melania”-s rezultati shihet ndryshe, pasi dokumentari ka më shumë peshë politike se sa tregtare.
Filmi u drejtua nga Brett Ratner dhe u shfaq në një moment të ndjeshëm politik gjatë mandatit të dytë të Trump.
Kritika profesionale ishte kryesisht negative, duke e cilësuar filmin si propagandues dhe pa thellësi, por publiku reagoi më pozitivisht, duke i dhënë vlerësimin maksimal “A” në CinemaScore, veçanërisht në shtetet jugore të ShBA-së si Florida dhe Teksasi.
Pas shpërndarjes në kinema, dokumentari pritet të jetë i disponueshëm në platformën Prime Video, ndërsa pritet që fitimet ndërkombëtare të jenë minimale. /Telegrafi/