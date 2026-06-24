Dy javë spektakël në Botërorin 2026: Golat, ndeshjet dhe momentet që na lanë pa fjalë
Pas dy javësh garash spektakolare, Kupa e Botës 2026 po hyn në fazën më emocionuese. Janë luajtur nga dy ndeshje për secilën kombëtare dhe tifozët kanë shijuar surpriza, gola të jashtëzakonshëm, paraqitje individuale brilante dhe momente që do të mbeten gjatë në kujtesë.
Para se të nisin ndeshjet vendimtare të fazës së grupeve, ja një përmbledhje e asaj që ka spikatur më shumë deri tani.
10 ndeshjet më të mira të Botërorit
1. Uruguai 2-2 Kepi i Gjelbër
Një ndeshje që i kishte të gjitha: surprizë, përmbysje, emocione dhe raste pafund. Një nga sfidat më spektakolare të turneut.
2. Norvegjia 3-2 Senegali
Erling Haaland vazhdoi formën fantastike me dy gola të tjerë, por Senegali luftoi deri në sekondat e fundit.
3. Anglia 4-2 Kroacia
Një duel i hapur me katër gola në pjesën e parë dhe spektakël të vazhdueshëm deri në fund.
4. Holanda 2-2 Japonia
Dy skuadra me mentalitet sulmues që dhuruan një sfidë të paparashikueshme deri në vërshëllimën e fundit.
5. Holanda 5-1 Suedia
Një pjesë e parë shkatërruese nga holandezët, por edhe suedezët krijuan mjaft raste për gol.
6. Irani 2-2 Zelanda e Re
Iranianët u rikthyen dy herë nga disavantazhi për të mohuar fitoren e parë historike të Zelandës së Re në Botëror.
7. Spanja 0-0 Kepi i Gjelbër
Një barazim pa gola, por plot emocione. Heroi ishte portieri 40-vjeçar Vozinha, i cili realizoi pritje spektakolare.
8. Uzbekistani 1-3 Kolumbia
Kolumbianët dominuan sulmin, ndërsa Uzbekistani tregoi karakter dhe rezistencë.
9. Australia 2-0 Turqia
Rezultati nuk pasqyron rrjedhën e ndeshjes. Turqia krijoi shumë më tepër raste, por Australia ishte vdekjeprurëse para portës.
10. SHBA 4-1 Paraguai
Amerikanët dhanë një deklaratë të fortë në debutimin e tyre në turne.
10 momentet më të mira të Botërorit
1. Hat-tricku historik i Lionel Messit
Tre golat ndaj Algjerisë e barazuan Messin me rekordin absolut të golave në Kupat e Botës, duke dëshmuar se edhe në moshën 38-vjeçare mbetet vendimtar.
2. Cristiano Ronaldo bëhet i pari që shënon në gjashtë Botërorë
Portugezi shkroi histori me dy golat kundër Uzbekistanit.
3. Goli i Kepit të Gjelbër ndaj Uruguait
Kevin Pina realizoi një moment historik duke kaluar në epërsi afrikanët kundër një prej favoritëve.
4. Mbappe thyen rekordin e golave me Francën
Sulmuesi francez kaloi rekordin e Oliver Giroud falë dy golave ndaj Senegalit.
5. Debutimi heroik i Vozinhas
Portieri veteran i Kepit të Gjelbër u bë sensacion pas paraqitjes së jashtëzakonshme kundër Spanjës.
6. Curaçao barazon ndaj Gjermanisë
Livano Comencia shënoi një gol historik që tronditi gjermanët.
7. RD Kongo merr pikën e parë në histori
Yoane Wissa realizoi golin e barazimit ndaj Portugalisë në minutat e fundit.
8. Harry Kane barazon Gary Lineker
Sulmuesi anglez arriti kuotën e 10 golave në Kupat e Botës.
9. Hat-tricku i Jonathan David
Kanadaja siguroi fitoren e parë historike në Botëror me një triumf spektakolar 6-0 ndaj Katarit.
10. Dy golat e Haaland në debutim
Ylli norvegjez nuk humbi kohë për të treguar klasën e tij në skenën më të madhe.
10 lojtarët më të mirë të Botërorit deri tani
1. Lionel Messi (Argjentina)
Dy ndeshje, pesë gola. Një tjetër turne i jashtëzakonshëm nga legjenda argjentinase.
2. Kylian Mbappe (Franca)
Katër gola në dy ndeshje dhe një nga favoritët kryesorë për "Këpucën e Artë".
3. Erling Haaland (Norvegjia)
Makineri golash që po udhëheq Norvegjinë drejt fazës eliminatore.
4. Denis Undav (Gjermania)
“Super-zëvendësuesi” gjerman ka kontribuar me tre gola dhe dy asistime.
5. Vinicius Junior (Brazili)
Një gol spektakolar ndaj Marokut dhe paraqitje të shkëlqyera në vazhdim.
6. Michael Olise (Franca)
Një nga lojtarët më kreativë të turneut deri tani.
7. Ayyoub Bouaddi (Maroku)
Mesfushori adoleshent ka mahnitur me pjekurinë dhe talentin e tij.
8. Yan Diomande (Bregu i Fildishtë)
Një tjetër talent i ri që po tërheq vëmendjen e klubeve më të mëdha evropiane.
9. Daniel Munoz (Kolumbia)
Dy gola dhe paraqitje mbresëlënëse nga krahu i djathtë.
10. Jonathan David (Kanada)
Lideri i sulmit kanadez po kalon një turne fantastik.
10 golat më të bukur të Botërorit
1. Messi ndaj Algjerisë
Një goditje magjike nga distanca që përfundoi në trekëndësh.
2. Mbappe ndaj Senegalit
Një predhë nga rreth 30 metra që la pa reagim Edouard Mendyn.
3. Balogun ndaj Paraguait
Shpejtësi, teknikë dhe finalizim perfekt.
4. Gio Reyna ndaj Paraguait
Një goditje elegante me pjesën e jashtme të këmbës.
5. Ayari ndaj Tunizisë
Një supergol nga distanca për Suedinë.
6. Vinicius Junior ndaj Marokut
Braziliani realizoi një kryevepër individuale për të barazuar rezultatin.
7. Mahmic ndaj Zvicrës
Një volej fantastik pas një goditjeje nga këndi.
8. Ali Olwan ndaj Austrisë
Një aksion individual nga mesi i fushës i finalizuar me klas të lartë.
9. Daniel Munoz ndaj Uzbekistanit
Një volej i devijuar me mjeshtëri pas një krosimi perfekt.
10. Nmecha ndaj Curaçaos
Një kombinim i bukur me Florian Wirtz që përfundoi me gol elegant.
Me fazën e grupeve që po shkon drejt kulmit, pyetja mbetet e hapur: a do të vazhdojnë Messi, Mbappe dhe Haaland të dominojnë turneun, apo do të kemi heronj të rinj në javët vendimtare të Kupës së Botës 2026. /Telegrafi/