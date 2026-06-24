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Pas dy javësh garash spektakolare, Kupa e Botës 2026 po hyn në fazën më emocionuese. Janë luajtur nga dy ndeshje për secilën kombëtare dhe tifozët kanë shijuar surpriza, gola të jashtëzakonshëm, paraqitje individuale brilante dhe momente që do të mbeten gjatë në kujtesë.

Para se të nisin ndeshjet vendimtare të fazës së grupeve, ja një përmbledhje e asaj që ka spikatur më shumë deri tani.

Pse më shumë lojtarë se kurrë në një Kupë Bote po luajnë për një vend tjetër nga ai ku kanë lindur

10 ndeshjet më të mira të Botërorit

1. Uruguai 2-2 Kepi i Gjelbër

Një ndeshje që i kishte të gjitha: surprizë, përmbysje, emocione dhe raste pafund. Një nga sfidat më spektakolare të turneut.

2. Norvegjia 3-2 Senegali

Erling Haaland vazhdoi formën fantastike me dy gola të tjerë, por Senegali luftoi deri në sekondat e fundit.

3. Anglia 4-2 Kroacia

Një duel i hapur me katër gola në pjesën e parë dhe spektakël të vazhdueshëm deri në fund.

4. Holanda 2-2 Japonia

Dy skuadra me mentalitet sulmues që dhuruan një sfidë të paparashikueshme deri në vërshëllimën e fundit.

5. Holanda 5-1 Suedia

Një pjesë e parë shkatërruese nga holandezët, por edhe suedezët krijuan mjaft raste për gol.

6. Irani 2-2 Zelanda e Re

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Iranianët u rikthyen dy herë nga disavantazhi për të mohuar fitoren e parë historike të Zelandës së Re në Botëror.

7. Spanja 0-0 Kepi i Gjelbër

Një barazim pa gola, por plot emocione. Heroi ishte portieri 40-vjeçar Vozinha, i cili realizoi pritje spektakolare.

8. Uzbekistani 1-3 Kolumbia

Kolumbianët dominuan sulmin, ndërsa Uzbekistani tregoi karakter dhe rezistencë.

9. Australia 2-0 Turqia

Rezultati nuk pasqyron rrjedhën e ndeshjes. Turqia krijoi shumë më tepër raste, por Australia ishte vdekjeprurëse para portës.

10. SHBA 4-1 Paraguai

Amerikanët dhanë një deklaratë të fortë në debutimin e tyre në turne.

10 momentet më të mira të Botërorit

1. Hat-tricku historik i Lionel Messit

Tre golat ndaj Algjerisë e barazuan Messin me rekordin absolut të golave në Kupat e Botës, duke dëshmuar se edhe në moshën 38-vjeçare mbetet vendimtar.

2. Cristiano Ronaldo bëhet i pari që shënon në gjashtë Botërorë

Portugezi shkroi histori me dy golat kundër Uzbekistanit.

3. Goli i Kepit të Gjelbër ndaj Uruguait

Kevin Pina realizoi një moment historik duke kaluar në epërsi afrikanët kundër një prej favoritëve.

4. Mbappe thyen rekordin e golave me Francën

Sulmuesi francez kaloi rekordin e Oliver Giroud falë dy golave ndaj Senegalit.

5. Debutimi heroik i Vozinhas

Portieri veteran i Kepit të Gjelbër u bë sensacion pas paraqitjes së jashtëzakonshme kundër Spanjës.

6. Curaçao barazon ndaj Gjermanisë

Livano Comencia shënoi një gol historik që tronditi gjermanët.

7. RD Kongo merr pikën e parë në histori

Yoane Wissa realizoi golin e barazimit ndaj Portugalisë në minutat e fundit.

8. Harry Kane barazon Gary Lineker

Sulmuesi anglez arriti kuotën e 10 golave në Kupat e Botës.

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9. Hat-tricku i Jonathan David

Kanadaja siguroi fitoren e parë historike në Botëror me një triumf spektakolar 6-0 ndaj Katarit.

10. Dy golat e Haaland në debutim

Ylli norvegjez nuk humbi kohë për të treguar klasën e tij në skenën më të madhe.

10 lojtarët më të mirë të Botërorit deri tani

1. Lionel Messi (Argjentina)

Dy ndeshje, pesë gola. Një tjetër turne i jashtëzakonshëm nga legjenda argjentinase.

2. Kylian Mbappe (Franca)

Katër gola në dy ndeshje dhe një nga favoritët kryesorë për "Këpucën e Artë".

3. Erling Haaland (Norvegjia)

Makineri golash që po udhëheq Norvegjinë drejt fazës eliminatore.

4. Denis Undav (Gjermania)

“Super-zëvendësuesi” gjerman ka kontribuar me tre gola dhe dy asistime.

5. Vinicius Junior (Brazili)

Një gol spektakolar ndaj Marokut dhe paraqitje të shkëlqyera në vazhdim.

6. Michael Olise (Franca)

Një nga lojtarët më kreativë të turneut deri tani.

7. Ayyoub Bouaddi (Maroku)

Mesfushori adoleshent ka mahnitur me pjekurinë dhe talentin e tij.

8. Yan Diomande (Bregu i Fildishtë)

Një tjetër talent i ri që po tërheq vëmendjen e klubeve më të mëdha evropiane.

9. Daniel Munoz (Kolumbia)

Dy gola dhe paraqitje mbresëlënëse nga krahu i djathtë.

10. Jonathan David (Kanada)

Lideri i sulmit kanadez po kalon një turne fantastik.

10 golat më të bukur të Botërorit

1. Messi ndaj Algjerisë

Një goditje magjike nga distanca që përfundoi në trekëndësh.

2. Mbappe ndaj Senegalit

Një predhë nga rreth 30 metra që la pa reagim Edouard Mendyn.

3. Balogun ndaj Paraguait

Shpejtësi, teknikë dhe finalizim perfekt.

4. Gio Reyna ndaj Paraguait

Një goditje elegante me pjesën e jashtme të këmbës.

5. Ayari ndaj Tunizisë

Një supergol nga distanca për Suedinë.

6. Vinicius Junior ndaj Marokut

Braziliani realizoi një kryevepër individuale për të barazuar rezultatin.

7. Mahmic ndaj Zvicrës

Një volej fantastik pas një goditjeje nga këndi.

8. Ali Olwan ndaj Austrisë

Një aksion individual nga mesi i fushës i finalizuar me klas të lartë.

9. Daniel Munoz ndaj Uzbekistanit

Një volej i devijuar me mjeshtëri pas një krosimi perfekt.

10. Nmecha ndaj Curaçaos

Një kombinim i bukur me Florian Wirtz që përfundoi me gol elegant.

Me fazën e grupeve që po shkon drejt kulmit, pyetja mbetet e hapur: a do të vazhdojnë Messi, Mbappe dhe Haaland të dominojnë turneun, apo do të kemi heronj të rinj në javët vendimtare të Kupës së Botës 2026. /Telegrafi/

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