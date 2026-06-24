FIFA trajton polemikat për ‘pushimin e hidratimit’ me një deklaratë të presidentit Infantino
FIFA prezantoi ndërprerjet ose pushimin e hidratimit në minutën e 22-të dhe të 67-të në çdo ndeshje të Kupës së Botës për herë të parë në historinë e kësaj gare; megjithatë, ka pasur disa ankesa rreth futjes së kësaj nga tifozët, analistët dhe lojtarët.
Ylli i Holandës dhe Liverpoolit, Virgil van Dijk, e bëri të qartë pikëpamjen e tij mbi futjen e pushimeve midis dy pjesëve, duke e ndarë në thelb ndeshjen në katër pjesë.
Ndërkohë, tifozët e Anglisë në stadiume janë parë duke vërshëllyer gjatë gjithë pushimeve të hidratimit, pasi kanë marrë pikëpamjen cinike se po përdoren nga transmetuesit për të shfaqur reklama.
Pauzat për hidratim nuk janë shpikur për Kupën e Botës 2026, pasi ato ishin futur më parë për t'u lejuar lojtarëve të furnizoheshin me energji kur luanin në vapë ekstreme; megjithatë, tifozët cinikë kanë theksuar faktin se disa ndeshje në këtë turne kanë pasur kushte të përsosura moti për futboll, megjithatë këto ndërprerje kanë ndodhur.
Tani, presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, ka lëshuar një deklaratë për t'iu përgjigjur polemikës rreth futjes së pauzave të hidratimit në hapësirën reklamuese.
“Arsyeja kryesore është nxehtësia, por gjithashtu duhet të kuptojmë se në një garë si Kupa e Botës (FIFA), që luhet gjatë 39 ditëve, me ekipe që potencialisht luajnë tetë ndeshje në ato 39 ditë, të kesh një moment për të pushuar është jashtëzakonisht e rëndësishme”, ka thënë fillimisht Infantino.
“Ajo që ka edhe më shumë rëndësi për ne është të sigurohemi që të gjitha ekipet, në çdo ndeshje, të luajnë në të njëjtat kushte. Dhe është shumë e vështirë të pranohet që një trajner mund të ketë mundësinë të ndikojë në një ndeshje duke bërë rregullime thjesht sepse është më nxehtë, ndërsa në një ndeshje tjetër, ku temperatura është pak më e ulët, i njëjti trajner nuk ka të njëjtën mundësi”.
“Ne duam të sigurojmë kushte të barabarta për të gjithë, dhe kjo është arsyeja pse këto pushime zbatohen në çdo ndeshje”.
“Nuk ka të ardhura shtesë për FIFA-n, pasi të gjitha marrëveshjet tregtare u nënshkruan shumë kohë më parë. Pra, kjo nuk është një çështje financiare për ne. Për ne, është thjesht një çështje sportive”, përfundoi presidenti i FIFA-s.
Pauzat për hidratim do të vazhdojnë për pjesën e mbetur të kësaj Kupe Bote; megjithatë, duket se tifozët do të shpresojnë që, më 19 korrik, kjo të jetë hera e fundit që do të shohin këto ndërprerje, përveç nëse ato janë të nevojshme për shkak të kushteve të lojës dhe për mirëqenien e lojtarëve. /Telegrafi/