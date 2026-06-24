FIFA propozon ndryshim të madh në penallti para fazës eliminatore të Kupës së Botës
FIFA thuhet se po shqyrton një ndryshim të rëndësishëm në rregullat e gjuajtjeve të penalltive përpara fillimit të fazave eliminatore të Kupës së Botës.
Sipas propozimit, skuadra që fiton hedhjen e monedhës nuk do të ketë më automatikisht avantazhin për të zgjedhur se kush gjuan i pari, por do të duhet të vendosë midis dy opsioneve: të ekzekutojë penalltinë e parë ose të zgjedhë anën e fushës ku do të zhvillohet seria e penalltive.
Ky ndryshim synon të rrisë drejtësinë në një nga momentet më vendimtare të futbollit, duke reduktuar avantazhin e konsideruar tradicionalisht si i rëndësishëm për skuadrën që nis e para gjuajtjet.
Vendimi pritet të merret para nisjes së raundeve eliminatore të turneut, me FIFA-n që kërkon të balancojë më mirë konkurrencën në situatat e penalltive vendimtare./Telegrafi/