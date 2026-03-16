Dua Lipa dhe Callum Turner tejet elegantë në festën e Oscars
Dua Lipa dhe i fejuari i saj, aktori Callum Turner, u shfaqën shumë të afërt dhe të buzëqeshur teksa morën pjesë në festën tradicionale të Vanity Fair pas ceremonisë së Oscars, që u mbajt në Beverly Hills të Kalifornisë.
Këngëtarja 30-vjeçare dhe aktori 36-vjeçar dukeshin më të dashuruar se kurrë në tapetin e kuq, duke qeshur dhe duke shkëmbyer fjalë të ëmbla ndërsa pozonin për fotografë në eventin e organizuar në Muzeun e Artit të Qarkut të Los Angeles.
Dua, e cila vitin e kaluar konfirmoi fejesën me Turner, u shfaq me një fustan elegant të zi nga Schiaparelli me detaje të arta me thekë. Ajo e kompletoi pamjen me taka të arta dhe bizhuteri nga Bvlgari, shkruan DailyMail.
Ndërkohë, Callum Turner u paraqit me një kostum të zi të kombinuar me këmishë gri dhe kravatë të zezë, duke e mbajtur krahun rreth Duas ndërsa çifti shijonte momentet në tapetin e kuq.
Më vonë gjatë mbrëmjes, çifti mori pjesë edhe në festën vjetore të Elton John, një event që organizohet çdo vit në kuadër të Oscars për të mbledhur fonde për fondacionin e tij kundër AIDS-it.
Për këtë event, Dua ndryshoi paraqitjen duke veshur një fustan blu të thellë që theksonte linjat e saj, të kombinuar me taka të argjendta. /Telegrafi/