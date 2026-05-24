Brooke Shields për procedurat kozmetike: Kam frikë të operohem, për mua bukuria do të thoshte të isha e zgjuar
Aktorja amerikane Brooke Shields foli hapur për plakjen dhe procedurat kozmetike në prag të ditëlindjes së saj të 61-të, duke theksuar se nuk ishte kurrë gati për ndryshime rrënjësore në pamjen e saj.
Në një intervistë për revistën People, aktorja 60-vjeçare pranoi se kirurgjia kozmetike ndonjëherë i duket joshëse, por se nuk planifikon të bëjë ndërhyrje të mëdha sepse, siç thotë ajo, ndihet shumë e frikësuar. Duke folur për bukurinë, ajo theksoi:
"Për mua, bukuria do të thoshte të ishe i zgjuar dhe i fortë, por e pranoj që gjërat ndryshojnë".
Foto: Brooke Shields/Instagram
Ajo shtoi se bukuria është shumë më tepër sesa një fytyrë pa rrudha.
"Bëj ushtrime fizike, bëj trajtime fytyre, por nuk kam bërë operacion. Duket joshëse, por kam shumë frikë", tha Brooke Shields, e cila do të festojë ditëlindjen e saj të 61-të më 31 maj.
Ndershmëria e saj, thekson ajo, nuk është e re për publikun, pasi ajo ka folur hapur për plakjen dhe standardet e bukurisë për vite me radhë.
Në një intervistë të mëparshme me Allure në vitin 2024, ajo iu drejtua komenteve që shpesh u sugjerojnë grave se bukuria e tyre është e përkohshme.
Foto: Brooke Shields/Instagram
“Më thonë, ‘Oh, je ende e bukur!’ Çfarë do të thuash – ende?” tha ajo, duke theksuar se nuk dëshiron ta mohojë procesin natyror të plakjes.
Më pas ajo shtoi se ndihej më e re se më parë dhe foli për gratë mbi 40 vjeç si njerëz që mbartin përvojë të madhe jetësore, forcë dhe përshtatshmëri.
Edhe pse tani flet hapur kundër presionit të industrisë, Brooke Shields më parë pranoi se kishte provuar disa trajtime estetike, përfshirë Botox-in, por rezultatet nuk ishin gjithmonë të kënaqshme.
Gjatë një eventi në vitin 2023, ajo bëri shaka se injeksionet dikur i dhanë një efekt të padëshiruar, gjë që e bëri edhe më të kujdesshme.
Foto: Brooke Shields/Instagram
Aktorja theksoi vazhdimisht se vendimet për pamjen duhet të jenë personale dhe jo rezultat i pritjeve shoqërore, duke paralajmëruar se krahasimi me të tjerët mund të jetë i dëmshëm.
"Ti e zotëron trupin, fytyrën dhe lëkurën tënde", tha ajo në një nga intervistat e saj.
Ajo shprehu gjithashtu shqetësimin se procedurat kozmetike po bëhen gjithnjë e më të zakonshme tek të rinjtë, gjë që ajo e konsideron një trend shqetësues.
Sot, siç thotë ai, në të gjashtëdhjetat, ndihet më i sigurt se kurrë më parë, duke pranuar ndryshimet që sjell plakja.
"Nuk dua të ndjek rininë. Dua të jetoj në të tashmen", përfundoi Brooke Shields. /Telegrafi/