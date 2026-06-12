Një teori konspirative po bën xhiro, njerëzit dyshojnë se sozia e Shakirës performoi në Kupën e Botës
Pasi Shakira performoi në ceremoninë e hapjes së Kupës së Botës në Meksikë mbrëmë, në internet është zhvilluar një teori konspiracioni e çuditshme.
Disa fansa janë të bindur se në skenë nuk ishte këngëtarja e vërtetë, por sozia e saj, dhe i mbështesin dyshimet e tyre me "gabime" të supozuara në performancë dhe ndryshime në pamje.
Kupa e Botës nisi mbrëmë, më 11 qershor, me një ndeshje midis Meksikës dhe Afrikës së Jugut.
Përpara ndeshjes, u mbajt një ceremoni hapjeje në stadiumin Estadio Azteca, ku yjet e muzikës Shakira dhe Burna Boy performuan këngën zyrtare të kampionatit, "Dai Dai".
Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja do të kenë gjithashtu ceremonitë e tyre të hapjes, ku njoftohen performancat e Katy Perry, Tyle, Lisa, Rema dhe Anitta.
Edhe pse kjo ishte paraqitja e katërt e Shakirës në Kupën e Botës dhe profili i saj zyrtar në Instagram ka postuar pamje nga provat dhe performancat gjatë gjithë javës, disa përdorues të mediave sociale janë të bindur se kanë qenë dëshmitarë të një mashtrimi.
Esa no es Shakira.
Vean como se equivoca en el paso cuando canta Dai Dai...
Esa es una doble.
Shakira les mintió a todo el mundo. pic.twitter.com/c3nxeCBufQ
— TermoEcu 🇪🇨🇪🇦🎙⚽️ (@TermoEcu2021) June 11, 2026
"Ky person nuk është Shakira," ranë dakord shumë në platformën X.
"Çfarë po ndodh me Shakirën? Ajo dukej si një person krejtësisht i ndryshëm krahasuar me disa javë më parë në Rio de Janeiro. A është një sozi?" pyesnin të tjerë.
Disa shkuan një hap më tej. "Po qaj nga të qeshurat, a dërguan një sozi të Shakirës në hapje për skenat e rrezikshme?" thuhej në një koment.
Esa no es Shakira.
Vean como se equivoca en el paso cuando canta Dai Dai...
Esa es una doble.
Shakira les mintió a todo el mundo. pic.twitter.com/c3nxeCBufQ
— TermoEcu 🇪🇨🇪🇦🎙⚽️ (@TermoEcu2021) June 11, 2026
"Mendoj se thirrën një sozi në minutën e fundit sepse nuk ka energjinë e saj, nuk duket njësoj dhe pastaj shfaqet me syze. Çfarë mendoni?" pyeti një përdorues.
Megjithatë, shumë fansa i kanë dalë në mbrojtje këngëtares dhe kanë hedhur poshtë teoritë konspirative, duke pretenduar se ekziston një shpjegim logjik për ndryshimin e pamjes së saj.
"Pas një hetimi të plotë mbi thashethemet se Shakira nuk u shfaq sot, do t'ju tregoj se çfarë thonë fansat ekspertë: ata ju sigurojnë se është vërtet ajo. Ata përmendin shenjën në ballë, ajo duket e gjatë sepse ka veshur atlete me platformë dhe duket më e dobët. Sa i përket fytyrës së saj, ata besojnë se ënjtja që i atribuohet Botox-it do të ishte një faktor shtesë dhe kjo do të shpjegonte gjithashtu pse ajo mbante syze", shpjegoi një fans me detaje.