The Simpsons sërish në qendër të vëmendjes - a e parashikuan finalen e Botërorit 2026?
Një pretendim që sugjeron se The Simpsons parashikuan një finale Meksikë-Portugali në Kupën e Botës FIFA 2026 është rishfaqur në internet, por teoria nuk mbështetet nga faktet.
Pretendimi bazohet në një skenë nga episodi i vitit 1997, The Cartridge Family, i cili paraqet një ndeshje futbolli midis Meksikës dhe Portugalisë që reklamohet në qytetin imagjinar të Springfield.
Shumë tifozë e kanë përmendur klipin si provë se seriali i animuar, i cili zgjat shumë, parashikoi ekipet që do të arrinin në finalen e Kupës së Botës 2026.
Megjithatë, episodi nuk i referohet Kupës së Botës, vitit 2026 apo një finaleje midis dy kombeve.
Skena tregon thjesht një ndeshje imagjinare futbolli.
Mbështetësit e teorisë e kanë lidhur atë me turneun e famshëm, por nuk ka prova që skenaristët e serialit e kanë pasur për qëllim si një parashikim.
Ky pretendim ka qarkulluar disa herë më parë. Sipas faqes së internetit të verifikimit të fakteve FACTLY, të njëjtat pamje të ekranit u shpërndanë gjerësisht gjatë Kupës së Botës 2018 dhe 2022, duke treguar se teoria rikthehet rregullisht sa herë që rritet interesi për turneun. /Telegrafi/