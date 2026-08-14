Eklipsi i plotë diellor tërhoqi miliona njerëz në Spanjë dhe në vende të tjera, por “skateboardisti” olimpik Danny Leon vendosi ta shënonte momentin në mënyrën e tij.

Sportisti spanjoll realizoi një kërcim spektakolar me skateboard pikërisht në momentin kur Hëna kaloi përpara Diellit.



Më pas, Leon publikoi videon në rrjetet sociale, duke e cilësuar si “lëvizjen e jetës së tij”.

Danny Leon ka përfaqësuar Spanjën në Lojërat Olimpike të Tokios 2020 dhe Parisit 2024, në disiplinën park të skateboardit.

Ndërkohë, miliona njerëz u mblodhën në qytete të ndryshme të Spanjës për të parë eklipsin e rrallë.

Qielli u errësua për pak minuta, ndërsa pamja spektakolare u shoqërua me duartrokitje dhe brohoritje.

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