Fëmija refuzoi të vendoste rripin e sigurimit, anulohet fluturimi me 100 pasagjerë në bord
Një fluturim i Porter Airlines në Kanada është anuluar pasi një fëmijë refuzoi të ulej në vendin e tij dhe të vendoste rripin e sigurimit para ngritjes.
Avioni ishte nisur nga terminali i Aeroportit Ndërkombëtar të Victorias, në British Columbia, dhe po lëvizte drejt pistës për fluturimin drejt Torontos.
Sipas kompanisë ajrore, prindi dhe anëtarët e ekuipazhit tentuan disa herë ta bindnin fëmijën të ulej dhe të fiksonte rripin, por pa sukses.
Për shkak të situatës, avioni u kthye në portë. Prindi dhe fëmija u larguan nga avioni së bashku me bagazhet, ndërsa të gjithë pasagjerët e tjerë u detyruan gjithashtu të zbrisnin.
Incidenti shkaktoi anulimin e fluturimit dhe pasagjerët mbetën në British Columbia gjatë natës. Ata u rirezervuan në një fluturim tjetër për të nesërmen.
Porter Airlines deklaroi se fëmija qëndronte “në këmbë në vendin e tij”, duke krijuar një situatë të pasigurt për ngritjen e avionit.
Kompania nuk bëri të ditur moshën e fëmijës apo numrin e saktë të pasagjerëve në bord, ndërsa u kërkoi falje të gjithë udhëtarëve për shqetësimin dhe vonesën e shkaktuar.