Dy parashikime janë realizuar, "Nostradamusi i gjallë" paralajmëron për të tretin
Mistiku brazilian Athos Salomé pretendon se dy nga profecitë e tij për vitin 2026 janë realizuar dhe se një parashikim i tretë po shpaloset me efekte potencialisht katastrofike globale.
I ashtuquajturi “Nostradamus i Gjallë”, i cili pretendon se ka parashikuar gjithçka, nga pandemia COVID-19 deri te vdekja e Mbretëreshës Elizabeth, zbuloi një listë me 10 parashikime për vitin 2026 në dhjetor të vitit të kaluar.
Njëra prej tyre përfshinte tensionet në rritje midis Iranit dhe Izraelit.
“Tensionet në Lindjen e Mesme pritet të arrijnë një prag kritik”, deklaroi Salome.
Edhe pse kjo mund të tingëllojë e paqartë, Salomé tha se parashikoi trazira lidhur me pasurimin e uraniumit në Iran, duke pretenduar se pasojat do të "ndeznin një periudhë të re dhe të thellë të paqëndrueshmërisë rajonale, konkretisht rreth tremujorit të dytë të vitit 2026".
Braziliani ka marrë meritat edhe për parashikimin e fitores 1-0 të Spanjës ndaj Argjentinës në finalen e Kupës së Botës, pasi ai më parë kishte thënë se kampionët do të mbanin ngjyrat e zjarrit.
Kjo do të thoshte se ato mund të kishin qenë Spanja, Portugalia, Holanda, Franca, Maroku,
Fuqitë e supozuara të paralajmërimit të Salomés gjithashtu tregonin për një situatë armiqësore që përfshinte Rusinë, e cila sipas tij po “zhvendoste sisteme raketash në zona strategjike në Arktik”.
Në një artikull të kohëve të fundit për Institutin e Kërkimeve të Politikës së Jashtme , eksperti i rrezikut bërthamor Carl Parkin paralajmëroi se shkrirja e akullit detar i ka hapur portat Rusisë për të përfituar nga "përfitimi ekonomik i Arktikut dhe për të rritur praninë e saj ushtarake në rajon".
Megjithatë, ai argumentoi se recesioni i akullit të Arktikut "mund të mos funksionojë tërësisht në favor të Rusisë".
Parashikimet e tjera përfshinin gjithçka, nga një ngërç midis Rusisë dhe Ukrainës, përshkallëzimi i tensioneve midis Tajvanit dhe Kinës që do të ndaleshin përpara një pushtimi, deri te shpërthimet e gripit të shpendëve dhe të tjerave.