Halil Kastrati njofton për projektin madhor të ujit të pijshëm në Kaçanik
Humanisti Halil Kastrati ka bërë të ditur se është nënshkruar marrëveshja e bashkëfinancimit me Komunën e Kaçanikut për ndërtimin e Fabrikës për Përpunimin e Ujit të Pijshëm, një projekt me vlerë prej afër 3 milionë eurosh.
Marrëveshja është nënshkruar së bashku me kryetarin e Komunës së Kaçanikut, Sabedin Vishi, ndërsa Kastrati e ka cilësuar këtë si një nga projektet më të rëndësishme për qytetin.
Sipas tij, investimi do të ndikojë drejtpërdrejt në përmirësimin e furnizimit me ujë për mijëra qytetarë, duke garantuar cilësi më të lartë dhe siguri më të madhe në furnizim.
“Uji nuk është luks. Uji është e drejtë themelore dhe nevojë jetike”, ka shkruar Kastrati, duke theksuar se ky projekt do të sjellë një jetë më të shëndetshme për brezat e ardhshëm.
Ai ka kujtuar se përmes aktiviteteve bamirëse janë realizuar edhe projekte të tjera, si ndërtimi i shtëpive dhe qendrave shëndetësore, por ka vlerësuar se investimi në ujë është investim i drejtpërdrejtë në jetën e njerëzve.
Projekti i ri pritet të përmirësojë ndjeshëm furnizimin me ujë të pijshëm për banorët e Kaçanikut.