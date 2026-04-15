Drew Barrymore: Jam lodhur nga sytjenat dhe jam shumë e vjetër për to, nuk do t'i vesh më
Aktorja Drew Barrymore deklaroi në një episod të ri të shfaqjes së saj "The Drew Barrymore Show" se nuk dëshiron më të veshë reçipeta dhe se nuk i pëlqen kjo veshje.
Në një bisedë me komedianin Chris Fleming, ajo ishte plotësisht e sinqertë dhe ndau mendimet e saj.
"Kam veshur një kostum të çuditshëm trupi tani. Po e vesh sepse nuk dua të vesh reçipeta. Jam lodhur nga reçipetat, jam shumë e vjetër për to dhe nuk do t'i vesh më. Nuk më intereson nëse gjoksi më bie deri në gjunjë. Thjesht jam e ngopur me gjithçka dhe nuk më intereson më", tha ajo.
Foto: Arturo Holmes/Getty Images
Barrymore foli së fundmi për pasiguritë që ndjen për trupin e saj pas lindjes së dy fëmijëve.
"Kohët e fundit po ecja në rrugë dhe kam pasur dy lindje me prerje cezariane pas meje dhe trupi im ka ndryshuar. Nuk mund të vesh shumë pantallona të ndryshme. E kuptoj si është kur ke fëmijë dhe një jetë të ngarkuar. Trupi yt ndryshon, plakesh dhe gjërat thjesht nuk janë njësoj. Të kuptoj plotësisht", tha ajo.
Aktorja foli edhe për simptomat e perimenopauzës.
"Nuk mund ta filloj shfaqjen e sotme pa qenë e sinqertë, sepse nuk mund të pretendoj. Jam aq e fryrë sa ndihem si një peshk i mbetur në breg", deklaroi ajo. /Telegrafi/