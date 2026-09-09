Dardan Berisha i jep fund beqarisë, kurorëzon dashurinë me Belindën
Basketbollisti i njohur pejan, Dardan Berisha, i ka dhënë fund beqarisë, duke kurorëzuar dashurinë e tij në një ceremoni martesore.
Një prej emrave më të spikatur të basketbollit kosovar, Berisha ka ndarë me të afërmit dhe miqtë një nga momentet më të rëndësishme të jetës së tij, duke bërë kështu një tjetër hap të rëndësishëm, këtë herë jashtë parketit.
Berisha ka ndërtuar një karrierë të gjatë dhe të suksesshme në basketboll, duke u shndërruar ndër vite në një prej figurave më të njohura të këtij sporti në Kosovë.
Por, krahas sukseseve dhe angazhimeve sportive, tashmë ai ka nisur një kapitull të ri në jetën private, duke kurorëzuar dashurinë me partneren e tij.
Momenti i veçantë është ndarë edhe në rrjetet sociale, ku çifti ka marrë urime të shumta nga miqtë, kolegët dhe ndjekësit.
Dardani, i cili gjatë karrierës së tij ka përfaqësuar edhe Kombëtaren e Kosovës, tashmë do ta vazhdojë rrugëtimin e tij me një tjetër status, atë të një burri të martuar.
Urimet për çiftin kanë qenë të shumta, ndërsa mbetet të shihet nëse basketbollisti do të ndajë me publikun edhe fotografi apo detaje të tjera nga ceremonia e veçantë. /Telegrafi/