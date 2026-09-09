Pas një arresti kardiak, ndahet nga jeta në moshën 54-vjeçare këngëtari i njohur grek Giorgos Mazonakis
Këngëtari i njohur grek, Giorgos Mazonakis, ka ndërruar jetë në moshën 54-vjeçare në spitalin “Elpis”. Shkak i vdekjes raportohet të ketë qenë një arrest kardiak.
Thirrja për ndihmë në Qendrën Kombëtare të Ndihmës së Shpejtë (EKAB) është bërë nga një klinikë private e mjekësisë interne në Kolonaki, ku këngëtari kishte shkuar për kontroll, shkruan The National Herald.
Sipas stafit të klinikës, Mazonakis kishte pësuar arrest kardiak. Një ekip i EKAB-it mbërriti menjëherë në vendngjarje me motor dhe nisi reanimimin kardiopulmonar (CPR).
Pas disa minutash, këngëtari u transportua me ambulancë drejt spitalit “Elpis”, i cili ishte spitali kujdestar më i afërt.
Përpjekjet për ta rikthyer në jetë vazhduan edhe në repartin e urgjencës, por fatkeqësisht rezultuan të pasuksesshme. Mjekët konfirmuan vdekjen e tij.
Giorgos Mazonakis ishte një prej këngëtarëve më të njohur të gjeneratës së tij në Greqi. Ai kishte lindur në mars të vitit 1972 në Nikaia dhe e kishte nisur karrierën profesionale në vitin 1992, kur ishte vetëm 20 vjeç.
Gjatë më shumë se tri dekadave në skenë, Mazonakis u shndërrua në një prej emrave të spikatur të muzikës greke, duke lënë pas një karrierë të gjatë dhe të suksesshme. /Telegrafi/