Megan Thee Stallion flet për ndarjen nga partneri i saj: Nëse diçka të bën të ndihesh në siklet, nuk duhet të jesh aty
Megan Thee Stallion tha se po e përfundon verën duke menduar për ndarjen e saj të dhimbshme me yllin e NBA-së, Klay Thompson.
Thee Stallion foli për ndarjen e saj me Thompson, duke e përshkruar fundin e marrëdhënies së tyre si shumë të vështirë.
"Ajo që është menduar për ty, gjithmonë do të zgjidhet vetvetiu. Nëse diçka vazhdon të të bëjë të ndihesh në siklet, ndoshta nuk duhet të jesh aty. Zoti gjithmonë do ta bëjë diçka të pakëndshme nëse nuk është menduar për ty", tha ajo.
Reperja dhe partneri i saj i parë u lidhën për herë të parë në verën e vitit 2025, dhe deri në prill të vitit 2026, gjërat u përkeqësuan kur Megan akuzoi Thompsonin se e tradhtoi.
"Kam marrë vendimin për t'i dhënë fund lidhjes sonë. Besimi, besnikëria dhe respekti janë thelbësore për mua në një lidhje, dhe kur këto vlera kompromentohen, nuk ka rrugë të drejtë përpara. Po e përdor këtë kohë për të vendosur prioritete dhe për të ecur përpara me paqe dhe qartësi", tha ajo.
Ajo shtoi se e kaloi pjesën më të madhe të marrëdhënies së saj me Thompson duke u përpjekur të përshtatej me copat që nuk i përkisnin dhe duke bërë çmos që të përshtatej në jetën e dikujt tjetër.
"Po humbisja pak, tani jam në një hapësirë për të rizbuluar veten. Nuk mund të më nënçmojnë, nuk mund të mos shkoj në punë. Po përpiqem të jap më të mirën time", tha ajo.
Megan tha se shpreson që lidhja e saj e ardhshme të jetë me dikë që e kupton se ajo ka një karrierë të ngjeshur dhe nuk dëshiron të rrijë në shtëpi.
"Kushdo që del me mua do të duhet ta kuptojë se është vetvetja. Unë nuk do të jem partnere dytësore. Nëse nuk do të më respektosh, thjesht duhet të ndjekësh rrugën tënde", tha ajo.
Ajo gjithashtu reflektoi mbi ndjesinë e tradhtisë në një lidhje dhe tha se tani e kupton se nuk është diçka për ta marrë shumë personalisht. /Telegrafi/