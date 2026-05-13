Conan O'Brien do të prezantojë sërish Oscars 2027
Conan O’Brien do të rikthehet si prezantues i 99‑tës ceremoni të Oscars, e cila do të mbahet më 14 mars 2027 në Dolby Theatre në Los Angeles, kanë njoftuar drejtuesit e Akademisë së Filmit.
Kjo do të jetë hera e tretë radhazi që O’Brien e moderon ceremoninë, pas reagimeve kryesisht pozitive që mori në dy edicionet e fundit.
Në një nga monologët e tij këtë vit, ai bëri shaka duke thënë se kishte “nderin të ishte prezantuesi i fundit njerëzor i Oscars”.
Conan O’Brien
Bashkë me të rikthehen edhe producentët ekzekutivë Raj Kapoor dhe Katy Mullan, të cilët do të udhëheqin sërish.
Kreu i Akademisë, Bill Kramer, dhe Lynette Howell Taylor e vlerësuan ekipin si të jashtëzakonshëm dhe thanë se presin që Conan ta udhëheqë mbrëmjen me humorin dhe energjinë e tij.
Ceremonia ka shënuar rritje shikueshmërie vitet e fundit, përfshirë rreth 19.7 milionë shikues në vitin e parë të O’Brien si prezantues, kur filmi “Anora” dominoi çmimet.
Këtë vit, megjithatë, pati rënie të shikueshmërisë kur “One Battle After Another” fitoi filmin më të mirë, edhe pse angazhimi në rrjete sociale u rrit me mbi 42 për qind.
Oscars 2027 do të transmetohen live në ABC, ndërsa raportohet se nga 2029 ceremonia do të zhvendoset në YouTube dhe në një lokacion tjetër në qendër të Los Angelesit. /Telegrafi/