Cilët janë aktorët më të vjetër që janë ende gjallë sot: Ata e filluan karrierën e tyre në epokën e filmit bardh e zi
Ndërkohë që industria e filmit po kthehet vazhdimisht nga fytyra të reja, dhe tapetet e kuq dominohen nga yje si Zendaya, Timothée Chalamet, Sydney Sweeney, në zemër të Hollywood-it janë ata që ndërtuan karrierën e tyre në vitet '50 dhe më herët.
Karrierat e tyre filluan në epokën e filmit bardh e zi, dhe midis tyre ka edhe njëqindvjeçarë.
Në krye të kësaj liste është Eva Marie Saint (101). Aktorja, e cila debutoi në vitin 1946, është gdhendur përgjithmonë në histori me rolin e saj në filmin klasik "On the Waterfront", për të cilin fitoi edhe një Oscar. Me elegancën e saj në trillerin e Hitchcock-ut "North by Northwest", ajo vendosi standarde për "bjonden hitchcockiane" që vështirë se mund të tejkalohen.
Pranë saj është Dick Van Dyke, i cili festoi 100-vjetorin e lindjes dhjetorin e kaluar. Ai e filloi karrierën e tij në vitin 1947 dhe u bë sinonim i argëtimit familjar falë filmave "Mary Poppins" dhe "Chitty Chitty Bang Bang". Vitaliteti i tij ende admirohet nga publiku në mbarë botën.
Kur bëhet fjalë për 90-vjeçarët, është e pamundur të injorosh Clint Eastwood (95). Që nga fillimet e tij në vitin 1954, Eastwood është shndërruar nga kauboj në një nga regjisorët më të respektuar të kohës sonë. Puna e tij në filma si "Million Dollar Baby" tregon se energjia krijuese nuk njeh orë biologjike.
William Shatner (95), Kapiteni ikonik Kirk nga "Star Trek", i cili e filloi karrierën e tij në vitin 1951, gëzon një jetëgjatësi të ngjashme. Shatner është i famshëm për faktin se është bërë personi më i vjetër që ka fluturuar ndonjëherë në hapësirë, duke dëshmuar se kufijtë janë këtu për t'u thyer.
Listën e plotëson Sir Michael Caine (93), i cili pas shtatë dekadash pune dhe rolesh në hite si "Dark Knight Rises" njoftoi së fundmi tërheqjen e tij nga jeta, duke lënë pas një gjurmë të pashlyeshme.
Midis zonjave, janë Rosemary Harris (98), e njohur për rolet e saj në filmat "Spider-Man", dhe e paimitueshmja Sophia Loren (91). Diva italiane, karriera e së cilës filloi në vitin 1950, mbetet edhe sot një simbol i bukurisë së përjetshme.
Ndër më të rinjtë në këtë listë janë legjendat Morgan Freeman (88), Dustin Hoffman (88), Anthony Hopkins (88) dhe Al Pacino (86).