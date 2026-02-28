Brit Awards 2026: Gjërat kryesore që duhet të dini për ceremoninë në Mançester
Yjet më të mëdhenj të muzikës pop dhe rock mblidhen sonte në Mançester për edicionin e 46-të të Brit Awards, hera e parë që ceremonia mbahet jashtë Londrës që nga 1977.
Olivia Dean dhe Lola Young kryesojnë nominimet me nga pesë secila, ndërsa lista përfshin edhe Lily Allen, grupin Pulp dhe këngë nga muzikë filmash e K-Pop, shkruan BBC.
Harry Styles do të rikthehet me performancën e parë live nga albumi i tij i katërt, duke performuar këngën “Aperture” nga “Kiss All The Time, Disco Oncedocularly”.
Screenshot/BBC
Detajet e performancës po mbahen sekret, por ai do të shfaqet edhe në një skeç me prezantuesin Jack Whitehall.
Çmimet kryesore këtë vit janë të vështira për t’u parashikuar. Olivia Dean dhe Lola Young janë pretendente të forta për artisten britanike më të mirë dhe këngën e vitit, ndërsa Sam Fender dhe Lily Allen janë gjithashtu në garë.
Screenshot/BBC
Një homazh do t’i bëhet Ozzy Osbourne, Princi i Errësirës, me një performancë speciale të këngës “No More Tears”, dhe grupi Pulp rikthehet për një çmim pas 30 vitesh.
Mark Ronson dhe Noel Gallagher do të nderohen për kontribut të jashtëzakonshëm, ndërsa PinkPantheress mund të bëhet gruaja e parë që fiton çmimin Producentja e Vitit.
Disa performanca historike mund të shënojnë rekorde: Raye mund të barazojë Coldplay për artisten më të suksesshme në histori, ndërsa K-Pop grupi Huntr/x mund të fitojë për herë të parë dy çmime.
Bad Bunny, Rosalía dhe CMAT janë në garë për artistin ndërkombëtar më të mirë, duke sjellë këngë në gjuhë të ndryshme.
Performuesit kryesorë sonte përfshijnë: Harry Styles, Olivia Dean, Raye, Robbie Williams, Rosalía, Mark Ronson, Alice, Alex Warren dhe Huntr/x. /Telegrafi/